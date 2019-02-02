Роджерс дал совет Клоппу, как выиграть Премьер-Лигу

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс предупредил "Ливерпуль", что команда Юргена Клоппа должна взять свои эмоции под контроль, если собирается выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Последний раз "Ливерпуль" реально претендовал на титул Премьер-Лиги в сезоне 2013/14, как раз при Роджерсе. Тогда "красные" тоже лидировали в таблице, но на финише дали слабину и пропустили вперед "Манчестер Сити".



Чтобы этого произошло на сей раз, убежден Брендан, Клоппу нужно научить своих подопечных сохранять душевное равновесие и не позволять эмоциям влиять на качество своей игры.



"Вообще-то, тогда из 14 последних матчей мы выиграли 12 и один завершили вничью. Конечно, поражение от "Челси" было очень болезненным для нас, и в итоге мы проиграли борьбу за титул".



"С "Ливерпулем" очень сложно стать чемпионом. Это невероятный клуб, там удивительные болельщики, но они так давно не выигрывал титул, что эмоции могут оказать влияние".



"Важно взять их под контроль и сохранять спокойствие. Нельзя становиться совсем безэмоциональным, но в то же время ты не должен слишком много думать об этом — просто играй в свою игру, а не увлекайся размышлениями о ходе чемпионской гонки", — сообщил Роджерс talkSPORT.