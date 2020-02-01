Эллардайс шокирован, что "Челси" позволил Пулишичу задержаться в Дортмунде

Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс признался, что шокирован решением "Челси" отстрочить переход атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича после выплаченных 58 миллионов фунтов.

Как известно, трансфер Пулишича стал самым дорогостоящим в зимнее трансферное окно, однако к "синим" Кристиан присоединится только грядущим летом.



Большой Сэм не понимает, почему "Челси" выложил такую кучу денег, но позволил 20-летнему американцу задержаться в Дормунде. Эллардайс опасается, что это обернется бедой для лондонского клуба.



"Я сбит с толку и шокирован. А что, если он надорвет крестообразные связки колена там? Ты инвестируешь так много денег и вынужден ждать до следующего сезона... Кто знает, он может перейти и не заиграть", — сообщил Эллардайс в эфире Sky Sports.



Добавим, что в 19 матчах этого сезона за "Боруссию" с учетом всех соревнований Пулишич забил три гола и еще трижды ассистировал партнерам.