Бакайоко мечтает остаться в "Милане"

Тьемуэ Бакайоко Полузащитник Тьемуэ Бакайоко заявил, что не хочет возвращаться назад в "Челси" после истечения своей аренды и мечтает остаться в "Милане".

Перебравшись на "Сан Сиро" прошлым летом, Бакайоко не имел места в стартовом составе "россонери" в девяти первых матчах Серии А. Однако в 12 последних поединках итальянского первенства Тьемуэ 11 раз выходил с первых минут.

24-летний француз успешно адаптировался в команде Дженнаро Гаттузо и теперь надеется, что "Милан" сумеет выкупить его трансфер у "синих".

"Это зависит от "Милана" и "Челси", но я мечтаю о том, чтобы остаться здесь. Эта мысль не выходит у меня из головы, однако у меня есть контракт с "Челси".

"Директор Леонардо сказал, что это зависит от попадания в Лигу Чемпионов. Я не в том положении, чтобы рассуждать об этом. Я просто хочу завершить сезон на четвертом месте, а затем мы обо всем подумаем", — сообщил Бакайоко Corriere dello Sport.


Метки Бакайоко, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2019 22:00

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  1. largo-winch 01.02.2019 22:17 # largo-winch
    Не осилил Чемпионат, но жить и работать то надо

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  2. liverpo0ol 01.02.2019 22:13 # liverpo0ol
    все кто переходили в щольсбери сднили

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  3. chebrec 01.02.2019 22:02 # chebrec
    Аристократы теряют топаря
    Его б щас заместо жожинью

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