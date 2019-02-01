Бакайоко мечтает остаться в "Милане"

Полузащитник Тьемуэ Бакайоко заявил, что не хочет возвращаться назад в "Челси" после истечения своей аренды и мечтает остаться в "Милане".

Перебравшись на "Сан Сиро" прошлым летом, Бакайоко не имел места в стартовом составе "россонери" в девяти первых матчах Серии А. Однако в 12 последних поединках итальянского первенства Тьемуэ 11 раз выходил с первых минут.



24-летний француз успешно адаптировался в команде Дженнаро Гаттузо и теперь надеется, что "Милан" сумеет выкупить его трансфер у "синих".



"Это зависит от "Милана" и "Челси", но я мечтаю о том, чтобы остаться здесь. Эта мысль не выходит у меня из головы, однако у меня есть контракт с "Челси".



"Директор Леонардо сказал, что это зависит от попадания в Лигу Чемпионов. Я не в том положении, чтобы рассуждать об этом. Я просто хочу завершить сезон на четвертом месте, а затем мы обо всем подумаем", — сообщил Бакайоко Corriere dello Sport.