Почеттино вернул Янссена в первую команду "Тоттенхэма"

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сообщил, что нападающий Винсент Янссен был возвращен в первую команду, не сумев покинуть Северный Лондон перед закрытием зимнего трансферного окна.

В 2016 году Янссен переходил к "шпорам" из АЗ в качестве лучшего бомбардира Эредивизии, однако проявить свои таланты в Премьер-Лиге Винсенту не удалось.



Свой последний матч за "Тоттенхэм" Янссен сыграл еще более года назад, успев побывать в аренде в "Фенербахче", а в августе даже не получил игрового номера на этот сезон.



В январе "шпоры" до самого дедлайна пытались подыскать клуб для 24-летнего голландца, но безуспешно, и теперь Почеттино попытается реабилитировать игрока.



"У нас есть два вакантных места в заявке, учитывая отъезд Жорж-Кевина Нкуду в "Монако" и Муссы Дембеле в Китай, поэтому Янссен будет добавлен в список".



"Это мое решение — с сегодняшнего дня он в первой команде. Он будет в равном положении с любым другим игроком".



"В прошлом сезоне мы решили отправить его в аренду, а в этом сезоне он был травмирован. В январе мы пытались найти решение, потому что игрок хотел уйти, а клуб хотел помочь ему попасть туда, где он сможет играть в футбол, но это оказалось невозможно".



"Самое важное, чтобы теперь мы отнеслись к нему как можно лучше. Он — человек, а не стул, диван или мебель. Он будет в первой команде и будет стараться изо всех сил, чтобы набрать форму и конкурировать за место в составе".



"Он не примет участия в завтрашнем матче, но он будет заявлен на Премьер-Лигу и возвращен в первую команду", — цитирует Почеттино Sky Sports.