Маруан Феллайни покинул "Юнайтед"

Маруан Феллайни "Манчестер Юнайтед" официально подтвердил переход полузащитника Маруана Феллайни в китайский клуб "Шаньдун Лунэн".

Напомним, в 2014 году Феллайни стал первым приобретением "красных дьяволов" в эпоху после сэра Алекса Фергюсона. За пять с половиной лет на "Олд Траффод" Маруан сыграл 177 матчей, забил 22 гола и завоевал Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

Феллайни едва не покинул "Юнайтед" еще прошлым летом, однако Жозе Моуриньо удалось выбить новый контракт для подопечного и предотвратить уход Маруана свободным агентом.

После увольнения Моуриньо в декабре 31-летний бельгиец понял, что у него нет будущего на "Олд Траффорд" и решил откликнуться на заманчивое в финансовом плане предложение из Китая.

Добавим, что всего Феллайни провел в английском футболе 10 с половиной лет. Прежде Маруан также поиграл за "Эвертон", откуда он и был куплен "дьяволами" за 27 миллионов фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, трансферы, Феллайни, Шаньдун Лунэн

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2019 19:05

Количество просмотров Просмотров: 1510

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 01.02.2019 20:48 # van-der-slav
    ну как не любить сульшера за то что слил его?

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  2. kojan 01.02.2019 20:42 # kojan
    у него зарплата в Китае больше чем у всего лузерпуля - топарь!

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  3. chr1s8rown 01.02.2019 19:53 # chr1s8rown
    Биснес кары за сколько продали?

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  4. electric 01.02.2019 19:33 # electric
    Я фоткал кстати.

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  5. oldsky 01.02.2019 19:20 # oldsky
    Фото зачетное...

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  6. scouser2005 01.02.2019 19:09 # scouser2005
    Китайцы купились на это фото?

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