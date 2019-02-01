Маруан Феллайни покинул "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил переход полузащитника Маруана Феллайни в китайский клуб "Шаньдун Лунэн".

Напомним, в 2014 году Феллайни стал первым приобретением "красных дьяволов" в эпоху после сэра Алекса Фергюсона. За пять с половиной лет на "Олд Траффод" Маруан сыграл 177 матчей, забил 22 гола и завоевал Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.



Феллайни едва не покинул "Юнайтед" еще прошлым летом, однако Жозе Моуриньо удалось выбить новый контракт для подопечного и предотвратить уход Маруана свободным агентом.



После увольнения Моуриньо в декабре 31-летний бельгиец понял, что у него нет будущего на "Олд Траффорд" и решил откликнуться на заманчивое в финансовом плане предложение из Китая.



Добавим, что всего Феллайни провел в английском футболе 10 с половиной лет. Прежде Маруан также поиграл за "Эвертон", откуда он и был куплен "дьяволами" за 27 миллионов фунтов.