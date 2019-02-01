Маруан Феллайни покинул "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил переход полузащитника Маруана Феллайни в китайский клуб "Шаньдун Лунэн".
Напомним, в 2014 году Феллайни стал первым приобретением "красных дьяволов" в эпоху после сэра Алекса Фергюсона. За пять с половиной лет на "Олд Траффод" Маруан сыграл 177 матчей, забил 22 гола и завоевал Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.
Феллайни едва не покинул "Юнайтед" еще прошлым летом, однако Жозе Моуриньо удалось выбить новый контракт для подопечного и предотвратить уход Маруана свободным агентом.
После увольнения Моуриньо в декабре 31-летний бельгиец понял, что у него нет будущего на "Олд Траффорд" и решил откликнуться на заманчивое в финансовом плане предложение из Китая.
Добавим, что всего Феллайни провел в английском футболе 10 с половиной лет. Прежде Маруан также поиграл за "Эвертон", откуда он и был куплен "дьяволами" за 27 миллионов фунтов.
01.02.2019 19:05
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Последние комментарии:
ну как не любить сульшера за то что слил его?
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у него зарплата в Китае больше чем у всего лузерпуля - топарь!
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Биснес кары за сколько продали?
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Я фоткал кстати.
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Фото зачетное...
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Китайцы купились на это фото?
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