Денис Суарес может выйти в старте против "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что его новичок Денис Суарес может получить место в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Арендованный до конца сезона у "Барселоны" Суарес стал единственным новичком "канониров" в зимнее трансферное окно.



Лишь вчера Денис провел свою первую тренировку на базе "Арсенала" в Колни, а уже в воскресенье может выйти на поле "Этихад" против "Сити", где он побывал юниором.



"Если он выйдет в старте, я уверен в нем. Он очень быстро адаптировался, а его качества будут полезны нам. Кроме того, он амбициозен и хочет чего-нибудь добиться здесь. Это будет хорошее испытание для него и для нас".



"В первую очередь важно, что для него нет языкового барьера — он говорит по-английски. Во-вторых, он играл за "Манчестер Сити" в юношеских командах. Он выступал у меня в "Севилье", а с "Вильярреалом" играл против "Ливерпуля" в полуфинале Лиги Европы".



"Он не так много играл за первую команду "Барселоны", но он приносил пользу и выходил на матчи Лиги Чемпионов. Благодаря всему этому ему было легко адаптироваться у нас".



"Какова лучшая позиция Суареса? Он может играть справа или слева, он может играть в качестве 10-го номера. Я собираюсь использовать его на всех позициях в атакующей линии", — цитирует Эмери Sky Sports.