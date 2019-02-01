Сарри признал, что работа в "Челси" оказалась сложнее, чем он ожидал

Наставник "Челси" Маурицио Сарри признал, что работа на "Стэмфорд Бридж" оказалась сложнее, чем он себе представлял, однако он все равно не собирается отклоняться от плана А.

Посреди недели "синие" потерпели свое самое крупное поражение с 1996 года, уступив "Борнмуту" со счетом 4:0 и оказавшись за пределами топ-4 Премьер-Лиги.



Согласно слухам, внутри раздевалки зреет недовольство методами Сарри и его упорным стремлением играть в свой футбол. Однако Маурицио не собирается изменять Сарриболу — плана Б для него не существует.



"Оказалась ли эта работа сложнее, чем я себе представлял? Да, наверное. Но я очень хорошо понимал, что это будет очень сложно".



"Здесь очень высокая конкуренция, а прежде эта команда играла в другом стиле. Они побеждали благодаря своему футболу, так что это очень усложняет ситуацию".



"Однако нам это под силу. Мы можем прибавить, изменить свою философию и играть в мой футбол".



"План Б? Я хочу хорошо играть, придерживаясь плана А. Я не хочу менять вещи, которые в данный момент времени у нас не очень хорошо получаются. Я хочу видеть, чтобы мы очень хорошо играли в мой футбол. Только тогда мы можем подумать об изменениях".



"10 лет назад "Барселона" выигрывала все, что только можно — потому что они очень хорошо играли в свой футбол. Поэтому в первую очередь я хочу играть очень хорошо в мой футбол", — цитирует Сарри Sky Sports.