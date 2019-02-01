Джонс: "Сульшер вернул счастливые времена"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс считает, что Оле Гуннару Сульшеру удалось добавить "свежести" команде и вернуть "счастливые времена" после своего прихода на место Жозе Моуриньо.

Сместив Моуриньо на тренерском мостике в декабре, Сульшер выиграл восемь из девяти своих матчей. Но улучшились не только результаты, а также качество демонстрируемого футбола и атмосфера в клубе в целом. Джонс рад, что "Юнайтед" избавился от чувства застоя, ощущавшегося в последние месяцы при Жозе.



"Оле придал свежести всему этому месту. Он взялся за работу и захотел, чтобы мы сделали шаг вперед и чтобы счастливые времена вернулись. Думаю, ему это удалось".



"У него очень хорошие навыки по работе с людьми. Он ведет себя искренне с игроками, и те всегда понимают, что происходит, поэтому ты не можешь просить его о большем".



"Ты просто хочешь, чтобы тренер был честен с тобой, и он это обеспечивает", — сообщил Джонс Sky Sports.