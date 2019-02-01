Клубы Премьер-Лиги потратили в этом январе только 180 миллионов фунтов

В закрывшееся зимнее трансферное окно клубы Премьер-Лиги потратили на укрепление состава только 180 миллионов фунтов, продемонстрировав снижение этого показателя впервые с 2012 года.

Как и январь в целом, заключительный день окна на сей раз тоже получился довольно скучным — лишь 12 сделок на общую сумму в 50 млн. фунтов, сообщает BBC со ссылкой на аналитику Deloitte.



Для сравнения: в январе 2018 клубы Премьер-Лиги подписали игроков на 430 млн. фунтов, причем 150 млн. фунтов из них были потрачены в день трансферного дедлайна.



Тем не менее, Премьер-Лига осталась самой тратящей лигой во всей Европе, превзойдя итальянскую Серию А, чьи клубы инвестировали в трансферы в январе около 140 млн. фунтов.



Самым дорогостоящим трансфером этого зимнего окна стал переход атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича за 58 млн. фунтов в "Челси", пускай непосредственно к своему новому клубу игрок присоединится только летом.



Главной же сделкой 31 января оказался трансфер полузащитника "Атланта Юнайтед" Мигеля Альмирона в "Ньюкасл" — 20 млн. фунтов.



В качестве причин, почему траты представителей высшего английского дивизиона снизились, Deloitte называет следующие:



- снижение активности клубов топ-6;

- субъективное мнение о том, что рынок перегрет и игроки не стоят, сколько за них просят;

- сильнейшее финансовое положение клубов Премьер-Лиги, которым просто не нужно продавать своих лучших талантов для поддержания финансовой стабильности;

- незначительный рост доходов от телетрансляций от предыдущего трехлетнего цикла к новому, что уменьшает желание клубов тратить больше.



Также важно отметить, что многие сделки, которые могли бы увеличить общий чек, оказались заблокированы или сорвались. "Арсенал" не смог заполучить Ивана Перишича, Янника Карраско и Кистофера Нкунку, "Эвертон" не отпустил Идриссу Гейе в ПСЖ, "Тоттенхэму" не удалось пристроить Винсента Янссена, несмотря на желание избавиться от игрока.







