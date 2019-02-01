Клубы Премьер-Лиги потратили в этом январе только 180 миллионов фунтов

Мигель Альмирон В закрывшееся зимнее трансферное окно клубы Премьер-Лиги потратили на укрепление состава только 180 миллионов фунтов, продемонстрировав снижение этого показателя впервые с 2012 года.

Как и январь в целом, заключительный день окна на сей раз тоже получился довольно скучным — лишь 12 сделок на общую сумму в 50 млн. фунтов, сообщает BBC со ссылкой на аналитику Deloitte.

Для сравнения: в январе 2018 клубы Премьер-Лиги подписали игроков на 430 млн. фунтов, причем 150 млн. фунтов из них были потрачены в день трансферного дедлайна.

Тем не менее, Премьер-Лига осталась самой тратящей лигой во всей Европе, превзойдя итальянскую Серию А, чьи клубы инвестировали в трансферы в январе около 140 млн. фунтов.

Самым дорогостоящим трансфером этого зимнего окна стал переход атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича за 58 млн. фунтов в "Челси", пускай непосредственно к своему новому клубу игрок присоединится только летом.

Главной же сделкой 31 января оказался трансфер полузащитника "Атланта Юнайтед" Мигеля Альмирона в "Ньюкасл" — 20 млн. фунтов.

В качестве причин, почему траты представителей высшего английского дивизиона снизились, Deloitte называет следующие:

- снижение активности клубов топ-6;
- субъективное мнение о том, что рынок перегрет и игроки не стоят, сколько за них просят;
- сильнейшее финансовое положение клубов Премьер-Лиги, которым просто не нужно продавать своих лучших талантов для поддержания финансовой стабильности;
- незначительный рост доходов от телетрансляций от предыдущего трехлетнего цикла к новому, что уменьшает желание клубов тратить больше.

Также важно отметить, что многие сделки, которые могли бы увеличить общий чек, оказались заблокированы или сорвались. "Арсенал" не смог заполучить Ивана Перишича, Янника Карраско и Кистофера Нкунку, "Эвертон" не отпустил Идриссу Гейе в ПСЖ, "Тоттенхэму" не удалось пристроить Винсента Янссена, несмотря на желание избавиться от игрока.

Траты клубов Премьер-Лиги зимой по годам

Самые дорогостоящие трансферы в январе 2019


Метки Премьер-Лига, трансферы, финансы

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1826

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kipeloff89 01.02.2019 16:13 # kipeloff89
    так а чо по щольбсей в последний день ТО?

    (ответить)

  2. ibe 01.02.2019 15:53 # ibe
    послезавтра Арсенал вполне может не проиграть на Этихаде. Но за счет атаки исключительно

    (ответить)

  3. chebrec 01.02.2019 15:48 # chebrec
    Сектанты Авен езер свидетели клоппа понацепляли бирки раньше времени
    Ничему их история не учит

    (ответить)

  4. skrtel37 01.02.2019 15:33 # skrtel37
    здравствуйте уважаемые фапловчане

    (ответить)

  5. chronicle 01.02.2019 15:20 # chronicle
    Что за говно Сити купили?

    (ответить)

  6. alexomck 01.02.2019 15:18 # alexomck
    Пулька чемпиони, конкуренты расстроились короч:(
    только Челси по инерции тратит больше всех, ибо бизнес кар:)

    (ответить)

  7. electric 01.02.2019 15:12 # electric
    Щолсбери, моншити покупают, Ливерпуль продаёт.
    Разница как говорится на лицо.

    1 Ливерпуль 24 61

    (ответить)

  8. don-antonio 01.02.2019 15:10 # don-antonio
    Нищеброды блять

    (ответить)

  9. rentv 01.02.2019 15:03 # rentv
    31.01.2019 15:30 # удалить
    rentv

    Вангую самое унылое закрытие ТО с лета.

    Мог бы даже не создавать, Михаил.

    Источник: http://fapl.ru/posts/68498/?c=1#c6807767


    Как всегда я разьебал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: