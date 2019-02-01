Клубы Премьер-Лиги потратили в этом январе только 180 миллионов фунтов
В закрывшееся зимнее трансферное окно клубы Премьер-Лиги потратили на укрепление состава только 180 миллионов фунтов, продемонстрировав снижение этого показателя впервые с 2012 года.
Как и январь в целом, заключительный день окна на сей раз тоже получился довольно скучным — лишь 12 сделок на общую сумму в 50 млн. фунтов, сообщает BBC со ссылкой на аналитику Deloitte.
Для сравнения: в январе 2018 клубы Премьер-Лиги подписали игроков на 430 млн. фунтов, причем 150 млн. фунтов из них были потрачены в день трансферного дедлайна.
Тем не менее, Премьер-Лига осталась самой тратящей лигой во всей Европе, превзойдя итальянскую Серию А, чьи клубы инвестировали в трансферы в январе около 140 млн. фунтов.
Самым дорогостоящим трансфером этого зимнего окна стал переход атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича за 58 млн. фунтов в "Челси", пускай непосредственно к своему новому клубу игрок присоединится только летом.
Главной же сделкой 31 января оказался трансфер полузащитника "Атланта Юнайтед" Мигеля Альмирона в "Ньюкасл" — 20 млн. фунтов.
В качестве причин, почему траты представителей высшего английского дивизиона снизились, Deloitte называет следующие:
- снижение активности клубов топ-6;
- субъективное мнение о том, что рынок перегрет и игроки не стоят, сколько за них просят;
- сильнейшее финансовое положение клубов Премьер-Лиги, которым просто не нужно продавать своих лучших талантов для поддержания финансовой стабильности;
- незначительный рост доходов от телетрансляций от предыдущего трехлетнего цикла к новому, что уменьшает желание клубов тратить больше.
Также важно отметить, что многие сделки, которые могли бы увеличить общий чек, оказались заблокированы или сорвались. "Арсенал" не смог заполучить Ивана Перишича, Янника Карраско и Кистофера Нкунку, "Эвертон" не отпустил Идриссу Гейе в ПСЖ, "Тоттенхэму" не удалось пристроить Винсента Янссена, несмотря на желание избавиться от игрока.
01.02.2019 15:00
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Последние комментарии:
так а чо по щольбсей в последний день ТО?
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послезавтра Арсенал вполне может не проиграть на Этихаде. Но за счет атаки исключительно
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Сектанты Авен езер свидетели клоппа понацепляли бирки раньше времени
Ничему их история не учит
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здравствуйте уважаемые фапловчане
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Что за говно Сити купили?
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Пулька чемпиони, конкуренты расстроились короч:(
только Челси по инерции тратит больше всех, ибо бизнес кар:)
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Щолсбери, моншити покупают, Ливерпуль продаёт.
Разница как говорится на лицо.
1 Ливерпуль 24 61
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Нищеброды блять
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31.01.2019 15:30 # удалить
rentv
Вангую самое унылое закрытие ТО с лета.
Мог бы даже не создавать, Михаил.
Источник: http://fapl.ru/posts/68498/?c=1#c6807767
Как всегда я разьебал
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