Валенсия покинет "Юнайтед" свободным агентом в конце сезона

Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия смирился с тем, что ему придется покинуть "Олд Траффорд" по окончании этого сезона, после 10 лет в клубе.

В этом сезоне Валенсия отметился только восемью появлениями в стартовом составе "красных дьяволов". После ухода Жозе Моуриньо, с которым Антонио, по слухам, был не в ладах, ситуация 33-летнего эквадорца не улучшилась, если не сказать наоборот.



Валенсия оставался вне заявки "Юнайтед" в восьми из девяти матчей при Оле Гуннаре Сульшере. Антонио не получил возможности сыграть даже в недавнем поединке Кубка Англии против "Арсенала".



Изданию Manchester Evening News стало известно от своих источников, что Валенсия не видит для себя перспектив в "Юнайтед". Антонио смирился с тем, что уже не отвечает тем требованиям, которым должен отвечать крайний защитник топ-клуба Премьер-Лиги.



И хотя у "дьяволов" есть опция по продлению контракта экс-игрока "Уигана" на 12 месяцев, Валенсия ожидает, что его отпустят с "Олд Траффорд" свободным агентом по окончании сезона.



Самый возрастной игрок "Юнайтед" из числа полевых не собирается завершать карьеру и надеется подыскать для себя другой клуб на следующий сезон.