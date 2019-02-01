Сульшер указал Мартиалю, в чем тот должен прибавить

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал нападающего Антони Мартиаля продолжать улучшать свою игру.

Главным событием на "Олд Траффорд" в заключительный день зимнего трансферного окна стало подписание нового контракта с Мартиалем.



После нескольких месяцев упорных переговоров Антони все же согласился заключить сделку до 2024 года и опцией продления на 12 месяцев. Теперь Сульшер, забивший более 90 голов за "красных дьяволов", хочет, чтобы 23-летний француз сосредоточился на улучшении определенных компонент своей игры.



"Я бы хотел, чтобы он немного чаще совершал рывки за спину защитникам. Он не упускает свои моменты. У него замечательный завершающий удар, поэтому он должен получать больше моментов".



"Я продолжаю говорить ему, что он должен читать игру и протискиваться туда, где возникнет момент для него. И пускай некоторые из таких голов будут неряшливыми".



"Он и Маркус Рэшфорд забивают много первоклассных голов, но те лишние пять-шесть голов, которые забивал я сам далеко не самым зрелищным образом, позволяли нам далеко зайти", — цитирует Сульшера Sky Sports.