"Юнайтед" определился с трансферными целями на лето

Калиду Кулибали Проигнорировав возможность для усиления в зимнее трансферное окно, "Манчестер Юнайтед" уже определился со своими целями на грядущее лето.

При Оле Гуннаре Сульшере "красные дьяволы" значительно улучшили свое турнирное положение и сейчас имеют более чем реальные шансы ворваться в топ-4 Премьер-Лиги. Однако на "Олд Траффорд" решили, что январь — не лучшее время для инвестиций в состав.

В остатке сезона "Юнайтед" нужно определиться не только с главным тренером, но и с кандидатурой спортивного директора, которому предстоит работать с подготовленным списком трансферных целей.

Как утверждает The Independent, приоритетом "дьяволов" на трансферном рынке грядущим летом будет покупка центрального защитника. Целью номер один "Юнайтед" выступает Калиду Кулибали из "Наполи". В качестве альтернатив сенегальцу рассматриваются Милан Шкриниар из "Интера", Алессио Романьоли из "Милана" и Никола Миленкович из "Фиорентины".

Также "Юнайтед" собирается купить центрального полузащитника, особенно после отъезда в Китай Маруана Феллайни, и молодого опорника, чтобы подстраховать стареющего Неманью Матича.


Метки Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2019 12:00

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  1. jack-willsher 01.02.2019 12:43 # jack-willsher
    еще 500 млн и уверенно финишируете в топ4.
    уже 30 лет скамы не отдают звания главных мешков апл

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  2. udaff 01.02.2019 12:36 # udaff
    Вроде всё правильно и логично.

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  3. nismo21 01.02.2019 12:29 # nismo21
    вопрос, за каким хреном тогда покупался Фред?)) чтож за дауны там отвечают за трансферы

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