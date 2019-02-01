"Юнайтед" определился с трансферными целями на лето

Проигнорировав возможность для усиления в зимнее трансферное окно, "Манчестер Юнайтед" уже определился со своими целями на грядущее лето.

При Оле Гуннаре Сульшере "красные дьяволы" значительно улучшили свое турнирное положение и сейчас имеют более чем реальные шансы ворваться в топ-4 Премьер-Лиги. Однако на "Олд Траффорд" решили, что январь — не лучшее время для инвестиций в состав.



В остатке сезона "Юнайтед" нужно определиться не только с главным тренером, но и с кандидатурой спортивного директора, которому предстоит работать с подготовленным списком трансферных целей.



Как утверждает The Independent, приоритетом "дьяволов" на трансферном рынке грядущим летом будет покупка центрального защитника. Целью номер один "Юнайтед" выступает Калиду Кулибали из "Наполи". В качестве альтернатив сенегальцу рассматриваются Милан Шкриниар из "Интера", Алессио Романьоли из "Милана" и Никола Миленкович из "Фиорентины".



Также "Юнайтед" собирается купить центрального полузащитника, особенно после отъезда в Китай Маруана Феллайни, и молодого опорника, чтобы подстраховать стареющего Неманью Матича.