"Юнайтед" определился с трансферными целями на лето
Проигнорировав возможность для усиления в зимнее трансферное окно, "Манчестер Юнайтед" уже определился со своими целями на грядущее лето.
При Оле Гуннаре Сульшере "красные дьяволы" значительно улучшили свое турнирное положение и сейчас имеют более чем реальные шансы ворваться в топ-4 Премьер-Лиги. Однако на "Олд Траффорд" решили, что январь — не лучшее время для инвестиций в состав.
В остатке сезона "Юнайтед" нужно определиться не только с главным тренером, но и с кандидатурой спортивного директора, которому предстоит работать с подготовленным списком трансферных целей.
Как утверждает The Independent, приоритетом "дьяволов" на трансферном рынке грядущим летом будет покупка центрального защитника. Целью номер один "Юнайтед" выступает Калиду Кулибали из "Наполи". В качестве альтернатив сенегальцу рассматриваются Милан Шкриниар из "Интера", Алессио Романьоли из "Милана" и Никола Миленкович из "Фиорентины".
Также "Юнайтед" собирается купить центрального полузащитника, особенно после отъезда в Китай Маруана Феллайни, и молодого опорника, чтобы подстраховать стареющего Неманью Матича.
01.02.2019 12:00
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еще 500 млн и уверенно финишируете в топ4.
уже 30 лет скамы не отдают звания главных мешков апл
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Вроде всё правильно и логично.
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вопрос, за каким хреном тогда покупался Фред?)) чтож за дауны там отвечают за трансферы
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