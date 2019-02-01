Антонио Конте ищет себе клуб

Антонио Конте Бывший наставник "Челси" Антонио Конте объявил о своем желании вернуться к тренерской работе.

Напомним, Конте был уволен из "Челси" в июле — спустя два месяца после завоевания Кубка Англии, который он добавил к титулу Премьер-Лиги, выигранному годом ранее. При этом Антонио остался с семьей жить в Лондоне.

По информации Sky Sports, обязательства по контракту с "синими" не позволяют Конте возглавить другой клуб Премьер-Лиги в течение этого сезона, однако грядущим летом Антонио уже не будет ограничен в выборе и сможет вернуться к работе как в Англии, так и в родной Италии.

"Я определенно скучаю по работе на бровке, но я решил отдохнуть один год. Я очень спокоен, хотя пока не знаю, какое направление выберу".

"Сейчас я в Милане, потому что приехал на матч "Аталанты" и "Ювентуса". Я приехал сюда из Лондона, а завтра буду в Турине. Никаких предложений из Италии мне не поступало", — сообщил Конте Sky Italia.

Также Антонио признался, что не видел поражение своего бывшего клуба от "Борнмута" со счетом 4:0.

"Разве? Я не знал об этом. Я смотрел матч "Аталанты". Как бы то ни было, "Челси" уже в прошлом для меня", — добавил Конте.


Метки Конте, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2019 11:00

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  1. oldsky 01.02.2019 12:49 # oldsky
    В челси этого топарика)))

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  2. fc-oil 01.02.2019 12:43 # fc-oil
    Ору с пенсов! Слить нормального тренера ради физрука Сосари. Сразу видна женская рука в руководстве.

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  3. chelsea88 01.02.2019 12:23 # chelsea88
    В Челси этого топаря!

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  4. ganinilyha 01.02.2019 11:54 # ganinilyha
    Возвращайте, как Жардима

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  5. electric 01.02.2019 11:39 # electric
    Пенсы уже погорели, не дождавшись калбасников. Ну что за существа!

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  6. hachidlo 01.02.2019 11:16 # hachidlo
    Достоин лучшего.

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  7. chebrec 01.02.2019 11:13 # chebrec
    Выиграл АПЛ в 500 раз быстрее чем очкастый топ который и в этом году слить готов апл

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  8. chelsealondon 01.02.2019 11:04 # chelsealondon
    Конте ин...

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  9. firmino9 01.02.2019 11:03 # firmino9
    В Челси можно

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  10. sexophone 01.02.2019 11:03 # sexophone
    Ждём наплыва скулящих колбасников. Логики тут никакой нет, они под каждой новостью о Челси, срут. Это забава у них такая.

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