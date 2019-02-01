Антонио Конте ищет себе клуб
Бывший наставник "Челси" Антонио Конте объявил о своем желании вернуться к тренерской работе.
Напомним, Конте был уволен из "Челси" в июле — спустя два месяца после завоевания Кубка Англии, который он добавил к титулу Премьер-Лиги, выигранному годом ранее. При этом Антонио остался с семьей жить в Лондоне.
По информации Sky Sports, обязательства по контракту с "синими" не позволяют Конте возглавить другой клуб Премьер-Лиги в течение этого сезона, однако грядущим летом Антонио уже не будет ограничен в выборе и сможет вернуться к работе как в Англии, так и в родной Италии.
"Я определенно скучаю по работе на бровке, но я решил отдохнуть один год. Я очень спокоен, хотя пока не знаю, какое направление выберу".
"Сейчас я в Милане, потому что приехал на матч "Аталанты" и "Ювентуса". Я приехал сюда из Лондона, а завтра буду в Турине. Никаких предложений из Италии мне не поступало", — сообщил Конте Sky Italia.
Также Антонио признался, что не видел поражение своего бывшего клуба от "Борнмута" со счетом 4:0.
"Разве? Я не знал об этом. Я смотрел матч "Аталанты". Как бы то ни было, "Челси" уже в прошлом для меня", — добавил Конте.
01.02.2019 11:00
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Последние комментарии:
В челси этого топарика)))
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Ору с пенсов! Слить нормального тренера ради физрука Сосари. Сразу видна женская рука в руководстве.
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В Челси этого топаря!
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Возвращайте, как Жардима
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Пенсы уже погорели, не дождавшись калбасников. Ну что за существа!
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Достоин лучшего.
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Выиграл АПЛ в 500 раз быстрее чем очкастый топ который и в этом году слить готов апл
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Конте ин...
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В Челси можно
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Ждём наплыва скулящих колбасников. Логики тут никакой нет, они под каждой новостью о Челси, срут. Это забава у них такая.
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