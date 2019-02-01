Антонио Конте ищет себе клуб

Бывший наставник "Челси" Антонио Конте объявил о своем желании вернуться к тренерской работе.

Напомним, Конте был уволен из "Челси" в июле — спустя два месяца после завоевания Кубка Англии, который он добавил к титулу Премьер-Лиги, выигранному годом ранее. При этом Антонио остался с семьей жить в Лондоне.



По информации Sky Sports, обязательства по контракту с "синими" не позволяют Конте возглавить другой клуб Премьер-Лиги в течение этого сезона, однако грядущим летом Антонио уже не будет ограничен в выборе и сможет вернуться к работе как в Англии, так и в родной Италии.



"Я определенно скучаю по работе на бровке, но я решил отдохнуть один год. Я очень спокоен, хотя пока не знаю, какое направление выберу".



"Сейчас я в Милане, потому что приехал на матч "Аталанты" и "Ювентуса". Я приехал сюда из Лондона, а завтра буду в Турине. Никаких предложений из Италии мне не поступало", — сообщил Конте Sky Italia.



Также Антонио признался, что не видел поражение своего бывшего клуба от "Борнмута" со счетом 4:0.



"Разве? Я не знал об этом. Я смотрел матч "Аталанты". Как бы то ни было, "Челси" уже в прошлом для меня", — добавил Конте.