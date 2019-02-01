Сарри: "Игуаин не в форме и имеет проблемы со спиной"

Гонсало Игуаин и Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри сообщил, что его новичок Гонсало Игуаин не в форме и, вообще, травмирован.

Дождавшись своего бывшего подопечного по "Наполи", Сарри даже не дал Игуаину отдохнуть с дороги, а сразу выпустил Гонсало на матч Кубка Англии против "Шеффилд Уэнсдей".

А спустя всего три дня любимчик Сарри вновь вышел в стартовом составе, не сумев предотвратить унизительное поражение "синих" от "Борнмута" со счетом 4:0.

Сыграв уже 130 минут за свой новый клуб, 31-летний аргентинец ничем не запомнился, однако на то есть уважительная причина — Игуаин прибыл в "Челси" из "Милана" в неважном состоянии.

"Он может значительно прибавить. В данный момент его форма оставляешь желать лучшего. В последнее время он очень мало играл, поскольку его отвлекали трансферные дела и боль в спине. Он может значительно прибавить в ближайшие несколько недель", — сообщил Сарри Sky Italia.


Метки Игуаин, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2019 10:00

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  1. vyrentz 01.02.2019 10:24 # vyrentz
    Удивительно, никто и не мог такого предположить (нет)

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  2. darkblue 01.02.2019 10:12 # darkblue
    Да чушь , спина его беспокоит , ничем не поможет !

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  3. chebrec 01.02.2019 10:11 # chebrec
    В течении двух недель нужно сдать бракованный товар!

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