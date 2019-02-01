Филиппе Коутиньо не уверен в своем будущем

Спустя 12 месяцев после исполнения своей мечты и перехода в "Барселону" из "Ливерпуля" полузащитник Филиппе Коутиньо намекнул, что вскоре ему вновь, возможно, придется сменить клуб.

Напомним, Коутиньо отчаянно рвался перейти в "Барселону" еще летом 2017, но "Ливерпулю" удалось сохранить свою главную на тот момент звезду — правда, всего на полгода.



В январе 2018 мерсисайдский клуб все-таки продал Филиппе за 142 миллиона фунтов, с умом инвестировав эти деньги в защитника Виргила Ван Дейка и затем в голкипера Алиссона.



Однако в полной мере адаптироваться на "Ноу Камп" 26-летнему бразильцу не удалось, из-за чего пресса уже принялась сватать Коутиньо назад в Премьер-Лигу. Среди претендентов на Филиппе называются "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а также ПСЖ.



После победы 6:1 над "Севильей" на текущей неделе Коутиньо спросили, где он видит свое будущее, и Филиппе не смог дать клятву верности "Барселоне".



"Никто не знает, что произойдет в будущем", — философски заявил Коутиньо beIN Sports.



На днях ситуацию с Коутиньо прокомментировал и эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг. По его словам, Филиппе не оправдал ожиданий "Барселоны" и просто оказался не тем игроком, которого надеялись получить каталонцы, отправляя баснословную сумму денег в "Ливерпуль".