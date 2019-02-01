Филиппе Коутиньо не уверен в своем будущем
Спустя 12 месяцев после исполнения своей мечты и перехода в "Барселону" из "Ливерпуля" полузащитник Филиппе Коутиньо намекнул, что вскоре ему вновь, возможно, придется сменить клуб.
Напомним, Коутиньо отчаянно рвался перейти в "Барселону" еще летом 2017, но "Ливерпулю" удалось сохранить свою главную на тот момент звезду — правда, всего на полгода.
В январе 2018 мерсисайдский клуб все-таки продал Филиппе за 142 миллиона фунтов, с умом инвестировав эти деньги в защитника Виргила Ван Дейка и затем в голкипера Алиссона.
Однако в полной мере адаптироваться на "Ноу Камп" 26-летнему бразильцу не удалось, из-за чего пресса уже принялась сватать Коутиньо назад в Премьер-Лигу. Среди претендентов на Филиппе называются "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а также ПСЖ.
После победы 6:1 над "Севильей" на текущей неделе Коутиньо спросили, где он видит свое будущее, и Филиппе не смог дать клятву верности "Барселоне".
"Никто не знает, что произойдет в будущем", — философски заявил Коутиньо beIN Sports.
На днях ситуацию с Коутиньо прокомментировал и эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг. По его словам, Филиппе не оправдал ожиданий "Барселоны" и просто оказался не тем игроком, которого надеялись получить каталонцы, отправляя баснословную сумму денег в "Ливерпуль".
01.02.2019 09:00
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Последние комментарии:
Мля зачем ушел из лузипуля стал бы легендой с 0 АПЛ и может быть даже поскользнулся
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уйдет в псж к дружку
в англии знает что ждет провал после лфк нет клуба в апл
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Поделом Иуде
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Никто не знает, что произойдет в будущем
я знаю. все мы умрём.
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Таков удел шлюх.......
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Спасибо за Вандейка и Алиссона)
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в Париж этого топаря . ДНК не подошло)
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Уже медальку АПЛ не получит.
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Все как обычно, ломятся в Барсу, Реал и тд. а потом обсераются там. Нафига?!
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характером напоминает Фабрегаса. Точнее его полным отсутствием
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