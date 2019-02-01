Филиппе Коутиньо не уверен в своем будущем

Филиппе Коутиньо Спустя 12 месяцев после исполнения своей мечты и перехода в "Барселону" из "Ливерпуля" полузащитник Филиппе Коутиньо намекнул, что вскоре ему вновь, возможно, придется сменить клуб.

Напомним, Коутиньо отчаянно рвался перейти в "Барселону" еще летом 2017, но "Ливерпулю" удалось сохранить свою главную на тот момент звезду — правда, всего на полгода.

В январе 2018 мерсисайдский клуб все-таки продал Филиппе за 142 миллиона фунтов, с умом инвестировав эти деньги в защитника Виргила Ван Дейка и затем в голкипера Алиссона.

Однако в полной мере адаптироваться на "Ноу Камп" 26-летнему бразильцу не удалось, из-за чего пресса уже принялась сватать Коутиньо назад в Премьер-Лигу. Среди претендентов на Филиппе называются "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а также ПСЖ.

После победы 6:1 над "Севильей" на текущей неделе Коутиньо спросили, где он видит свое будущее, и Филиппе не смог дать клятву верности "Барселоне".

"Никто не знает, что произойдет в будущем", — философски заявил Коутиньо beIN Sports.

На днях ситуацию с Коутиньо прокомментировал и эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг. По его словам, Филиппе не оправдал ожиданий "Барселоны" и просто оказался не тем игроком, которого надеялись получить каталонцы, отправляя баснословную сумму денег в "Ливерпуль".


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2410

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Последние комментарии:




  1. chebrec 01.02.2019 10:19 # chebrec
    Мля зачем ушел из лузипуля стал бы легендой с 0 АПЛ и может быть даже поскользнулся

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  2. blackdreamer 01.02.2019 09:48 # blackdreamer
    уйдет в псж к дружку
    в англии знает что ждет провал после лфк нет клуба в апл

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  3. machete147703 01.02.2019 09:46 # machete147703
    Поделом Иуде

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  4. largo-winch 01.02.2019 09:36 # largo-winch
    Никто не знает, что произойдет в будущем

    я знаю. все мы умрём.

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  5. parlor3 01.02.2019 09:34 # parlor3
    Таков удел шлюх.......

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  6. firmino9 01.02.2019 09:26 # firmino9
    Спасибо за Вандейка и Алиссона)

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  7. vals1702 01.02.2019 09:20 # vals1702
    в Париж этого топаря . ДНК не подошло)

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  8. xin 01.02.2019 09:15 # xin
    Уже медальку АПЛ не получит.

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  9. arhangel777 01.02.2019 09:13 # arhangel777
    Все как обычно, ломятся в Барсу, Реал и тд. а потом обсераются там. Нафига?!

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  10. ibe 01.02.2019 09:07 # ibe
    характером напоминает Фабрегаса. Точнее его полным отсутствием

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