Сарри не поехал на автобусе "Челси" после поражения от "Борнмута"

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри предпочел добираться домой своим ходом после матча с "Борнмутом", а не на автобусе с командой, которую он жестко отчитал после сокрушительного поражения.

В минувшую среду "синие" потерпели свое тяжелейшее поражение в Премьер-Лиге с 1996 года, пропустив все голы во втором тайме — 4:0.

После матча Сарри на целых 50 минут заперся с игроками в раздевалке для разбирательств, выгнав из помещения даже своего ассистента Джанфранко Дзолу.

Как утверждает The Telegraph, оставшись наедине, Маурицио критиковал как всю команду, так и отдельных ее игроков. В том числе досталось и плеймейкеру Эдену Азару. Сарри обвинил бельгийца, что тот проигнорировал его инструкции и играл, как захочется.

Daily Mail добавляет, что Сарри не повышал голос, однако сомнений насчет того, что итальянский специалист в ярости, не было никаких. Более того, назад в Лондон Маурицио предпочел добираться на такси, а не на автобусе с игрокам, которые так сильно его подвели.


Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2019 08:00

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  1. chebrec 01.02.2019 10:22 # chebrec
    Обида имбаная

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  2. tra-hall 01.02.2019 09:42 # tra-hall
    Ну тут всё ясно, слишком рано замес начался.

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  3. vyrentz 01.02.2019 08:58 # vyrentz
    Это известный сброд крыс.

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  4. chelsiukpro 01.02.2019 08:37 # chelsiukpro
    С Азаром уже всё ясно! Я заметил уже в последних играх что хочет то и делает! А за ним и Педро повторяет . Только Канте носится по полной на поле и несколько других игроков!

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  5. brown-ale 01.02.2019 08:31 # brown-ale
    Уверен, Жоржиньо с Сарри поехал.

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  6. snapdragon 01.02.2019 08:15 # snapdragon
    Надо было отпиздить всех..столько денег получают и нихуя работать не хотят твари

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  7. scouser2005 01.02.2019 08:15 # scouser2005
    Добрая традиция пенсов - выгонять коуча в середине сезона...
    Сарри - сосари ))

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  8. kos9k 01.02.2019 08:14 # kos9k
    видно же, что и как тренер нормальный, и как человек
    но сам виноват, что перешел в эту помойку из крыс

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  9. largo-winch 01.02.2019 08:13 # largo-winch
    предпочел добираться на такси.
    этим водителем был Моуриньо

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  10. chr1s8rown 01.02.2019 08:08 # chr1s8rown
    Давид луи и хасар сливают .
    Остальные кое как стараются

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  11. firmino9 01.02.2019 08:07 # firmino9
    Ебните через тур Сити, делов то)

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  12. januzaj00 01.02.2019 08:04 # januzaj00
    Великий!

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