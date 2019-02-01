Сарри не поехал на автобусе "Челси" после поражения от "Борнмута"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри предпочел добираться домой своим ходом после матча с "Борнмутом", а не на автобусе с командой, которую он жестко отчитал после сокрушительного поражения.
В минувшую среду "синие" потерпели свое тяжелейшее поражение в Премьер-Лиге с 1996 года, пропустив все голы во втором тайме — 4:0.
После матча Сарри на целых 50 минут заперся с игроками в раздевалке для разбирательств, выгнав из помещения даже своего ассистента Джанфранко Дзолу.
Как утверждает The Telegraph, оставшись наедине, Маурицио критиковал как всю команду, так и отдельных ее игроков. В том числе досталось и плеймейкеру Эдену Азару. Сарри обвинил бельгийца, что тот проигнорировал его инструкции и играл, как захочется.
Daily Mail добавляет, что Сарри не повышал голос, однако сомнений насчет того, что итальянский специалист в ярости, не было никаких. Более того, назад в Лондон Маурицио предпочел добираться на такси, а не на автобусе с игрокам, которые так сильно его подвели.
01.02.2019 08:00
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Последние комментарии:
Обида имбаная
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Ну тут всё ясно, слишком рано замес начался.
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Это известный сброд крыс.
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С Азаром уже всё ясно! Я заметил уже в последних играх что хочет то и делает! А за ним и Педро повторяет . Только Канте носится по полной на поле и несколько других игроков!
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Уверен, Жоржиньо с Сарри поехал.
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Надо было отпиздить всех..столько денег получают и нихуя работать не хотят твари
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Добрая традиция пенсов - выгонять коуча в середине сезона...
Сарри - сосари ))
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видно же, что и как тренер нормальный, и как человек
но сам виноват, что перешел в эту помойку из крыс
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предпочел добираться на такси.
этим водителем был Моуриньо
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Давид луи и хасар сливают .
Остальные кое как стараются
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Ебните через тур Сити, делов то)
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Великий!
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