Сарри не поехал на автобусе "Челси" после поражения от "Борнмута"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри предпочел добираться домой своим ходом после матча с "Борнмутом", а не на автобусе с командой, которую он жестко отчитал после сокрушительного поражения.

В минувшую среду "синие" потерпели свое тяжелейшее поражение в Премьер-Лиге с 1996 года, пропустив все голы во втором тайме — 4:0.



После матча Сарри на целых 50 минут заперся с игроками в раздевалке для разбирательств, выгнав из помещения даже своего ассистента Джанфранко Дзолу.



Как утверждает The Telegraph, оставшись наедине, Маурицио критиковал как всю команду, так и отдельных ее игроков. В том числе досталось и плеймейкеру Эдену Азару. Сарри обвинил бельгийца, что тот проигнорировал его инструкции и играл, как захочется.



Daily Mail добавляет, что Сарри не повышал голос, однако сомнений насчет того, что итальянский специалист в ярости, не было никаких. Более того, назад в Лондон Маурицио предпочел добираться на такси, а не на автобусе с игрокам, которые так сильно его подвели.