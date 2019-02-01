Хадсон-Одои планирует уйти в "Баварию" летом

Не сумев перейти в "Баварию" в январе, по окончании сезона нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои возобновит свои попытки уехать в Мюнхен.

Своей настойчивостью в январе чемпионам Бундеслиги определенно удалось вскружить голову 18-летнему англичанину, который на исходе месяца даже подал прошение о трансфере.



Однако "синие" отклонили все предложения "Баварии", а самому Каллуму сообщили, что тот останется на "Стэмфорд Бридж" независимо от того, продлит или нет свой истекающий в 2020 году контракт.



На "Стэмфорд Бридж" надеются, что в ближайшие четыре месяца Хадсон-Одои найдет свое место в команде Маурицио Сарри и отбросит мысли о смене клуба, однако Goal стало известно, что Каллум по-прежнему настроен на переход в "Баварию".



Хадсон-Одои не планирует соглашаться на новую сделку, а это означает, что грядущим летом он вступит в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту. В такой ситуации у "Челси" не останется большого выбора.