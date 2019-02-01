"Ливерпуль" бесплатно отпустил Марковича в "Фулхэм"

"Ливерпуль", наконец, избавился от полузащитника Лазара Марковича, отпустив того безо всякой компенсации в "Фулхэм".

Напомним, в июле 2014 "красные" приобрели Марковича у "Бенфики" за 20 миллионов фунтов. В своем дебютном английском сезоне Лазар сыграл 34 матча, но толком себя не проявил и следующие несколько лет скитался по арендам, успев побывать в "Фенербахче", "Спортинге", "Халле" и "Андерлехте".



С момента своего дебютного сезона в "Ливерпуле" Маркович больше никогда не надевал футболку мерсисайдского клуба. Лазар всегда знал, что ему нет места в планах главного тренера "красных" Юргена Клоппа.



Так и не найдя покупателей на 24-летнего серба в январе, перед самым закрытием трансферного окна "Ливерпуль" согласился расторгнуть контракт с Марковичем, и тот немедленно присоединился к "дачникам", заключив соглашение до конца сезона.



"Лазар Маркович — одаренный молодой игрок, и мы ради приветствовать его из "Ливерпуля" на остаток сезона. Лазар известен как отличный партнер по команде, он заручился поддержкой нашего тренера и обладает талантом, чтобы усилить нашу атаку. Вперед "Фулхэм"! — заявил исполнительный директор "дачников" Тони Хан.