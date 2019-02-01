"Кристал Пэлас" арендовал Батшуайи у "Челси"
В последний момент перед закрытием зимнего трансферного окна "Кристал Пэлас" все-таки успел провернуть сделку по аренде нападающего "Челси" Мичи Батшуайи.
Напомним, прошлым летом Батшуайи не нашлось места в планах главного тренера "синих" Маурицио Сарри. Мичи отправился в "Валенсию" на правах аренды, рассчитанной на весь сезон 2018/19.
Однако в Ла Лиге 25-летний бельгиец себя совершенно не проявил, забив только один гол в 15 матчах, и "Валенсия" решила досрочно вернуть Батшуайи на "Стэмфорд Бридж".
Последние недели "Челси" активно искал пристанище нападающему, который в 2016 году был приобретен у "Марселя" за 33 миллиона фунтов. "Синие" надеюсь сразу продать Мичи, однако никто из заинтересованных клубов не решился предложить запрашиваемые 35-40 млн. фунтов.
Среди претендентов на Батшуайи назывались "Эвертон", "Вест Хэм", "Монако", "Реал Бетис", а в заключительный день января — даже "Тоттенхэм". Однако перед самым закрытием окна "Челси" отправил Мичи в "Пэлас". Речь идет об аренде до конца сезона без опции по выкупу.
"Это великолепное приобретение для "Криста Пэлас". Мы давно восхищаемся Мичи, и я рад, что мы, наконец, увидим его в красно-синей футболке. Он станет волшебным дополнением к нашей команде", — сообщил президент "орлов" Стив Пэриш.
01.02.2019 03:35
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Хоть кому-то нужен этот кал
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