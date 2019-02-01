Янник Боласи арендован "Андерлехтом"

Вингер "Эвертона" Янник Боласи был арендован до конца сезона бельгийским "Андерлехтом".

В августе 2016 Боласи обошелся "ирискам" в 25 миллионов фунтов, однако тяжелая травма связок колена помешала Яннику заиграть на "Гудисон Парк".



Марку Силве, который возглавил "Эвертон" прошлым летом, Боласи и вовсе не понадобился. Янник был вынужден уйти в аренду в Астон Виллу", где сыграл 21 матч и забил два гола.



На прошлой неделе 29-летний игрок сборной Конго досрочно вернулся к "ирискам", но лишь для того, чтобы снова уйти в аренду. Боласи сватали в "Ньюкасл" и его бывший клуб "Кристал Пэлас", однако Янник сделал выбор в пользу "Андерлехта".