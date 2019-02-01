"Фулхэм" арендовал Ховарда Нордтвейта

Ховард Нордтвейт "Фулхэм" взял в аренду до конца сезона центрального защитника "Хоффенхайма" Ховарда Нордтвейта.

"Дачники" являются самой пропускающей командой в этом сезоне Премьер-Лиги — 53 мяча в 24 матчах. Учитывая это, "Фулхэм" сделал укрепление обороны своим приоритетом на зимнее трансферное окно.

В "Фулхэм" сватали многих защитников, включая Гари Кэхилла из "Челси", однако главному тренеру Клаудио Раньери пришлось довольствоваться 28-летним Нордтвейтом.

В свое время Арсен Венгер лично пригласил Нордтвейта в "Арсенал", однако своего шанса в Северном Лондоне норвежец так и не получил, впоследствии вернувшись в английский футбол благодаря "Вест Хэму".

Последние полтора года Ховард провел в Германии, а теперь снова отправился в Премьер-Лигу, чтобы помочь "дачникам" избежать вылета.


Метки аренда, Нордтвейт, трансферы, Фулхэм, Хоффенхайм

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2019 01:10

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  1. ben-arfa 01.02.2019 01:14 # ben-arfa
    Когда-то подавал надежды, но в деле его так и не увидели. Совсем как история с титулом Лузерпуля

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