"Фулхэм" арендовал Ховарда Нордтвейта

"Фулхэм" взял в аренду до конца сезона центрального защитника "Хоффенхайма" Ховарда Нордтвейта.

"Дачники" являются самой пропускающей командой в этом сезоне Премьер-Лиги — 53 мяча в 24 матчах. Учитывая это, "Фулхэм" сделал укрепление обороны своим приоритетом на зимнее трансферное окно.



В "Фулхэм" сватали многих защитников, включая Гари Кэхилла из "Челси", однако главному тренеру Клаудио Раньери пришлось довольствоваться 28-летним Нордтвейтом.



В свое время Арсен Венгер лично пригласил Нордтвейта в "Арсенал", однако своего шанса в Северном Лондоне норвежец так и не получил, впоследствии вернувшись в английский футбол благодаря "Вест Хэму".



Последние полтора года Ховард провел в Германии, а теперь снова отправился в Премьер-Лигу, чтобы помочь "дачникам" избежать вылета.