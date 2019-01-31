Лукас Пиазон уехал в "Кьево" и больше не вернется в "Челси"

Лукас Пиазон Вингер "Челси" Лукас Пиазон отправился в очередную аренду и остаток этого сезона проведет в "Кьево" из Серии А.

С момента своего перехода к "синим" в 2011 году Пиазон так и не получил своего шанса на "Стэмфорд Бридж" и все это время скитается по арендам, успев побывать в "Малаге", "Витессе", Айнтрахте", "Рединге" и "Фулхэме".

Очередным временным пристанищем для 25-летнего бразильца стал "Кьево", прочно занимающий последнее место в итальянском первенстве.

Добавим, что грядущим летом у Пиазона истечет контракт с "Челси". Лукас станет свободным агентом и сможет самостоятельно выбрать себе клуб.


Метки аренда, Кьево, Пиазон, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 23:25

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  1. chebrec 01.02.2019 00:13 # chebrec
    С17 лет по арендам шатается емое

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  2. oldsky 01.02.2019 00:05 # oldsky
    Даже уже ноунеймы из академии ссут на челси... Просто кек)))

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  3. vertigo-92 01.02.2019 00:02 # vertigo-92
    новый кака обкакался

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  4. lfcynwa 31.01.2019 23:58 # lfcynwa
    Лукас освобожденный

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  5. brown-ale 31.01.2019 23:41 # brown-ale
    Ого, 25 лет уже. Половина карьеры коту под хвост. Спасибо Челси за это.

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