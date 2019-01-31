Лукас Пиазон уехал в "Кьево" и больше не вернется в "Челси"
Вингер "Челси" Лукас Пиазон отправился в очередную аренду и остаток этого сезона проведет в "Кьево" из Серии А.
С момента своего перехода к "синим" в 2011 году Пиазон так и не получил своего шанса на "Стэмфорд Бридж" и все это время скитается по арендам, успев побывать в "Малаге", "Витессе", Айнтрахте", "Рединге" и "Фулхэме".
Очередным временным пристанищем для 25-летнего бразильца стал "Кьево", прочно занимающий последнее место в итальянском первенстве.
Добавим, что грядущим летом у Пиазона истечет контракт с "Челси". Лукас станет свободным агентом и сможет самостоятельно выбрать себе клуб.
31.01.2019 23:25
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Последние комментарии:
С17 лет по арендам шатается емое
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Даже уже ноунеймы из академии ссут на челси... Просто кек)))
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новый кака обкакался
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Лукас освобожденный
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Ого, 25 лет уже. Половина карьеры коту под хвост. Спасибо Челси за это.
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