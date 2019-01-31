Лукас Пиазон уехал в "Кьево" и больше не вернется в "Челси"

Вингер "Челси" Лукас Пиазон отправился в очередную аренду и остаток этого сезона проведет в "Кьево" из Серии А.

С момента своего перехода к "синим" в 2011 году Пиазон так и не получил своего шанса на "Стэмфорд Бридж" и все это время скитается по арендам, успев побывать в "Малаге", "Витессе", Айнтрахте", "Рединге" и "Фулхэме".



Очередным временным пристанищем для 25-летнего бразильца стал "Кьево", прочно занимающий последнее место в итальянском первенстве.



Добавим, что грядущим летом у Пиазона истечет контракт с "Челси". Лукас станет свободным агентом и сможет самостоятельно выбрать себе клуб.