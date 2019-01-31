"Лестер" выиграл борьбу за Тилеманса
"Лестер" взял в аренду до конца сезона полузащитника "Монако" и сборной Бельгии Юри Тилеманса.
Как сообщает Sky Sports, в борьбе за Тилеманса "лисы" опередили своих конкурентов по Премьер-Лиге из "Арсенала", "Вест Хэма" и "Ньюкасла".
Частью сделки по 21-летнему бельгийцу стал полузащитник "Лестера" Адриен Силва, который отправился в противоположном направлении — тоже на правах аренды.
Тилеманс выступал за "Монако" после своего перехода из "Андерлехта" летом 2017. С тех пор Юри провел 65 матчей за клуб французской Лиги 1.
Добавим, что на счету Тилеманса также 19 матчей за сборную Бельгии, вместе с которой прошлым летом он ездил на Чемпионат Мира в России.
31.01.2019 23:10
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Последние комментарии:
В арсенсрал этого топарика.
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Мда. Адриен Силва с таким гемором переходил в Лестер. И так бесславно удалился.
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Ого нормалек!
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