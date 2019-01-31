"Лестер" выиграл борьбу за Тилеманса

Юри Тилеманс "Лестер" взял в аренду до конца сезона полузащитника "Монако" и сборной Бельгии Юри Тилеманса.

Как сообщает Sky Sports, в борьбе за Тилеманса "лисы" опередили своих конкурентов по Премьер-Лиге из "Арсенала", "Вест Хэма" и "Ньюкасла".

Частью сделки по 21-летнему бельгийцу стал полузащитник "Лестера" Адриен Силва, который отправился в противоположном направлении — тоже на правах аренды.

Тилеманс выступал за "Монако" после своего перехода из "Андерлехта" летом 2017. С тех пор Юри провел 65 матчей за клуб французской Лиги 1.

Добавим, что на счету Тилеманса также 19 матчей за сборную Бельгии, вместе с которой прошлым летом он ездил на Чемпионат Мира в России.


Метки аренда, Лестер, Монако, Силва, Тилеманс, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 23:10

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  1. oldsky 01.02.2019 00:08 # oldsky
    В арсенсрал этого топарика.

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  2. ray-black 31.01.2019 23:31 # ray-black
    Мда. Адриен Силва с таким гемором переходил в Лестер. И так бесславно удалился.

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  3. chebrec 31.01.2019 23:14 # chebrec
    Ого нормалек!

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