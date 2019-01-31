"Лестер" выиграл борьбу за Тилеманса

"Лестер" взял в аренду до конца сезона полузащитника "Монако" и сборной Бельгии Юри Тилеманса.

Как сообщает Sky Sports, в борьбе за Тилеманса "лисы" опередили своих конкурентов по Премьер-Лиге из "Арсенала", "Вест Хэма" и "Ньюкасла".



Частью сделки по 21-летнему бельгийцу стал полузащитник "Лестера" Адриен Силва, который отправился в противоположном направлении — тоже на правах аренды.



Тилеманс выступал за "Монако" после своего перехода из "Андерлехта" летом 2017. С тех пор Юри провел 65 матчей за клуб французской Лиги 1.



Добавим, что на счету Тилеманса также 19 матчей за сборную Бельгии, вместе с которой прошлым летом он ездил на Чемпионат Мира в России.