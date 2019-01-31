"Юнайтед" отправил Жоэла Перейру в "Кортрейк"

"Манчестер Юнайтед" отправил своего резервного голкипера Жоэла Перейру в рассчитанную до конца сезона аренду в бельгийский "Кортрейк".

Первую половину этого сезона 22-летний португалец провел в на родине в "Витория Сетубал", где сыграл 16 матчей с учетом всех соревнований.



Сейчас "красные дьяволы" воспользовались своей опцией по досрочному отзыву Перейры из аренды, но лишь для того, чтобы отправить Жоэла в другой клуб.



Таким образом, теперь Перейра отправляется в свою четвертую командировку в бытность игроком "Юнайтед". За первую команду "дьяволов" Жоэля пока сыграл лишь три матча.