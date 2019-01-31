"Бернли" вернул Питера Крауча в Премьер-Лигу

"Бернли" официально объявил о подписании нападающего "Стоука" Питера Крауча.

Справив накануне свое 38-летие, сегодня Крауч вернулся в Премьер-Лигу. Питер перебрался к "бордовым" в обмен на Сэма Вокса, который теперь продолжит карьеру у "гончаров".



В своей карьере Краучу довелось поиграть за шесть клубов в Премьер-Лиге, забив здесь 108 мячей — включая 53 головой, что является рекордом элитного дивизиона.



"Мотивированные игроки — это то, что меня по-настоящему интересует. Майкл Дафф был одним из таких для нас в свои 37, и я думаю, Питер Крауч из той же категории", — сообщил главный тренер "Бернли" Шон Дайч по поводу бывшего нападающего "Тоттенхэма", "Куинз Парк Рейнджерс", "Портсмута", "Астон Виллы", "Норвича", "Саутгемптона" и "Ливерпуля".