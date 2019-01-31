"РБ Лейпциг" арендовал Смит-Роу у "Арсенала"
Юное дарование "Арсенала" Эмиль Смит-Роуз проведет остаток этого сезона в аренде в "РБ Лейпциг".
18-летний Смит-Роуз является воспитанником академии лондонского клуба, в своих шести матчах за "канониров" в Лиге Европы и Кубке Лиги забив три гола.
Теперь атакующий полузащитник, которого называют преемником покидающего "Арсенал" Аарон Рэмси, отправится в командировку в Бундеслигу.
"Эмиль — многообещающий молодой игрок. Этот переход позволит ему получить ценный игровой опыт, что важно для его развития", — сообщил главный тренер "канониров" Унаи Эмери.
31.01.2019 21:30
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уже 3-й англичанин в Бундеслиге для этого сезона
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Эмери в состав его на след сезон срочно
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