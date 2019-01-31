"РБ Лейпциг" арендовал Смит-Роу у "Арсенала"

Эмиль Смит-Роу Юное дарование "Арсенала" Эмиль Смит-Роуз проведет остаток этого сезона в аренде в "РБ Лейпциг".

18-летний Смит-Роуз является воспитанником академии лондонского клуба, в своих шести матчах за "канониров" в Лиге Европы и Кубке Лиги забив три гола.

Теперь атакующий полузащитник, которого называют преемником покидающего "Арсенал" Аарон Рэмси, отправится в командировку в Бундеслигу.

"Эмиль — многообещающий молодой игрок. Этот переход позволит ему получить ценный игровой опыт, что важно для его развития", — сообщил главный тренер "канониров" Унаи Эмери.


Метки аренда, Арсенал, РБ Лейпциг, Смит-Роу, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 21:30

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Последние комментарии:




  1. royal-arsenal 31.01.2019 22:09 # royal-arsenal
    уже 3-й англичанин в Бундеслиге для этого сезона

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  2. chebrec 31.01.2019 21:34 # chebrec
    Эмери в состав его на след сезон срочно

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