"РБ Лейпциг" арендовал Смит-Роу у "Арсенала"

Юное дарование "Арсенала" Эмиль Смит-Роуз проведет остаток этого сезона в аренде в "РБ Лейпциг".

18-летний Смит-Роуз является воспитанником академии лондонского клуба, в своих шести матчах за "канониров" в Лиге Европы и Кубке Лиги забив три гола.



Теперь атакующий полузащитник, которого называют преемником покидающего "Арсенал" Аарон Рэмси, отправится в командировку в Бундеслигу.



"Эмиль — многообещающий молодой игрок. Этот переход позволит ему получить ценный игровой опыт, что важно для его развития", — сообщил главный тренер "канониров" Унаи Эмери.