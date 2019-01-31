"Аугсбург" арендовал Риса Оксфорда у "Вест Хэма"
Юный защитник "Вест Хэма" Рис Оксфорд проведет остаток сезона 2018/19 в аренде в немецком "Аугсбурге".
Это будет вторая немецкая командировка 20-летнего Оксфорда. В прошлом сезоне Рис провел всего восемь матчей за менхенгладбахскую "Боруссию".
С момента своего дебюта за "Вест Хэм" в 2015 году Оксфорд сыграл только 17 матчей за лондонцев — и ни одного в этом сезоне.
Теперь Рис надеется на практику в "Аугсбурге", который в этом сезоне сражается за выживание в Бундеслиге.
31.01.2019 20:50
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