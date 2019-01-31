"Аугсбург" арендовал Риса Оксфорда у "Вест Хэма"

Юный защитник "Вест Хэма" Рис Оксфорд проведет остаток сезона 2018/19 в аренде в немецком "Аугсбурге".

Это будет вторая немецкая командировка 20-летнего Оксфорда. В прошлом сезоне Рис провел всего восемь матчей за менхенгладбахскую "Боруссию".



С момента своего дебюта за "Вест Хэм" в 2015 году Оксфорд сыграл только 17 матчей за лондонцев — и ни одного в этом сезоне.



Теперь Рис надеется на практику в "Аугсбурге", который в этом сезоне сражается за выживание в Бундеслиге.