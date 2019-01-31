"Фулхэм" отправил Камара в Турцию

Абубакар Камара Турецкий клуб "Ени Малатьяспор" взял в аренду до конца сезона опального нападающего "Фулхэма" Абубакара Камара.

За последних месяц Абубакар успел испортить отношения со всеми в лондонском клубе. Все началось с матча против "Хаддерсфилда", когда Камара забрал мяч у Митровича и решил сам бить пенальти.

Затем Камара подрался с Митровичем на занятии по йоге, а совсем недавно был арестован полицией прямо на базе клуба, когда напал на сотрудника службы безопасности "Фулхэма", будучи отчитанным исполнительным директором "дачников" Алистером Макинтошем.

Ранее в январе 23-летнего француза сватали в "Вест Бромвич", однако Камара решил бежать от всех своих проблем в Турцию.

Добавим, что в этом сезоне Камара сыграл 15 матчей за "Фулхэм" и забил пять голов.


Метки аренда, Ени Малатьяспор, Камара, трансферы, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 19:25

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