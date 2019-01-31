"Тоттенхэм" отправил Нкуду в "Монако"

"Тоттенхэм" разрешил "Монако" арендовать вингера Жорж-Кевина Нкуду до конца этого сезона.

В 2016 году Нкуду обошелся "шпорам" в 11 миллионов фунтов, но заиграть в Северном Лондоне так и не смог.



Вторую половину прошлого сезона Жорж-Кевин провел в "Бернли". Теперь Нкуду снова уходит в краткосрочную аренду и будет выступать за "Монако".



Добавим, что в этом сезоне 23-летний француз сыграл только четыре матча за "Тоттенхэм", включая лишь четыре минуты в рамках Премьер-Лиги.