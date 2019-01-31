"Тоттенхэм" отправил Нкуду в "Монако"
"Тоттенхэм" разрешил "Монако" арендовать вингера Жорж-Кевина Нкуду до конца этого сезона.
В 2016 году Нкуду обошелся "шпорам" в 11 миллионов фунтов, но заиграть в Северном Лондоне так и не смог.
Вторую половину прошлого сезона Жорж-Кевин провел в "Бернли". Теперь Нкуду снова уходит в краткосрочную аренду и будет выступать за "Монако".
Добавим, что в этом сезоне 23-летний француз сыграл только четыре матча за "Тоттенхэм", включая лишь четыре минуты в рамках Премьер-Лиги.
31.01.2019 18:15
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