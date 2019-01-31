"Ньюкасл" усилился Альмироном и Баррекой
В заключительный день января "Ньюкасл" обновил свой трансферный рекорд, заплатив 21 миллион фунтов за полузащитника "Аталанта Юнайтед" Мигеля Альмирона, а также арендовал у "Монако" левого защитника Антонио Барреку.
"Сороки" переключились на Барреку после того, как ранее в январе сделка по Жордану Лукаку из "Лацио" сорвалась. 23-летний итальянец присоединился к "Ньюкаслу" на правах аренды до конца сезона с опцией по выкупу.
Антонио перебрался в "Монако" лишь прошлым летом из "Торино", но с тех пор отметился всего восемью появлениями в старте в рамках Лиги 1, а последний раз попадал в заявку монегасков еще в начале ноября.
Вслед за Баррекой, "Ньюкасл" подтвердил и переход Альмирона. 24-летний игрок сборной Парагвая заключил с английским клубом контракт на пять с половиной лет.
В минувшем сезоне МЛС Альмирон забил 13 голов и сделал 13 результативных передач, благодаря чему "Аталанта Юнайтед" выиграла трофей североамериканской лиги.
31.01.2019 17:40
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Топовый латинос. На пару с Рондоном будут поставлять голы и кокос.
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Удачи сорокам! Не хотелось бы, чтобы такой славный клуб вылетел.
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