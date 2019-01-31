"Борнмут" отправил Тайрона Мингса в "Астон Виллу"

"Борнмут" одолжил своего защитника Тайрона Мингса "Астон Вилле" до конца сезона.

По информации BBC, в услугах 25-летнего Мингса были заинтересованы сразу несколько клубов Чемпионшипа, однако Тайрон выбрал "Астон Виллу" из-за возможности поработать с Джоном Терри, помощником главного тренера бирмингемцев Дина Смита.



В этом сезоне Премьер-Лиги Мингс сыграл только пять матчей, причем последний раз появлялся на поле еще 30 декабря против "Манчестер Юнайтед".



С помощью Тайрона "вилланы" надеются укрепить свою линию обороны — только две команды пропустили в этом сезоне Чемпионшипа голов больше, чем подопечные Смита (46).