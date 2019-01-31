Антони Мартиаль заключил новый контракт с "Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль заключил со своим клубом новый контракт до июня 2024 и опцией продления на 12 месяцев.
Переговоры с игроком сборной Франции о новой сделке велись несколько месяцев. Этот процесс получился тяжелым, а в октябре Антони даже отверг предложение своего клуба.
Однако после увольнения главного тренера Жозе Моуриньо, с которым он крупно поссорился прошлым летом, Мартиаль отбросил сомнения насчет своего будущего и быстро преодолел оставшиеся разногласия.
По информации Sky Sports, благодаря новому контракту 23-летний нападающий увеличил свою зарплату на "Олд Траффорд" до 250 тысяч фунтов в неделю.
"Я наслаждаюсь пребыванием в этом клубе. Со дня своего перехода сюда я чувствую себя частью семьи "Юнайтед". Я был лишен дара речи и ошеломлен любовью наших фанатов, которые продолжают удивлять меня своей поддержкой".
"Я бы хотел поблагодарить Оле и его тренерский штаб за веру в меня и за то, что они помогли мне вывести свою игру на новый уровень. Этот клуб заточен на завоевание трофеев, и я убежден, что очередная награда не за горами", — сообщил Мартиаль.
Мартиаль выступает за "красных дьяволов" после своего перехода из "Монако" в 2015 году. За это время Антони сыграл 162 матча и забил 46 голов.
31.01.2019 16:35
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Последние комментарии:
Супер . Самый любимый игрок у нас
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Отличная новость. Марсик хорош и молод. Есть перспективы что станет ещё круче.
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Если бы не Моур, уровень француза был бы повыше. Перемариновали его, имхо. С другой стороны, еще только 23, надеюсь, раскроет свой талант на полную. Что касается зп, вероятно, это многовато для него, но в МЮ в принципе зарплатная ведомость раздута, да и какой-нить ПСЖ мог предложить аналогичные условия по личному контракту.
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250 это копейки просто, часть ЗП лукаки и Санчеса этому топарю.
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Неплохая стата у Шоколада
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никто больше такую зарплату не даст, под предлогом недовольства выбил контракт пожирнее, но маню и рады
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топари нужны, тем более молодые.
мата и де хеа входите, дверь открыта.
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всех подпишет, а сам свалит. Какой же Сольшер топ
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Как можно заключать контракт когда не знаешь кто будет руководить командой в следующем сезоне, и будешь ли ты входить в его сверхгениальные планы? Разве что ради 250к в неделю! Не знаю, Марсик всегда казался мне целеустремлённым и амбициозным игроком. Видимо, в клубе уже знают больше того что известно общественности.
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Ахуенно. Осталось ддх подписать
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