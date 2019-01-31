Антони Мартиаль заключил новый контракт с "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер и Антони Мартиаль Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль заключил со своим клубом новый контракт до июня 2024 и опцией продления на 12 месяцев.

Переговоры с игроком сборной Франции о новой сделке велись несколько месяцев. Этот процесс получился тяжелым, а в октябре Антони даже отверг предложение своего клуба.

Однако после увольнения главного тренера Жозе Моуриньо, с которым он крупно поссорился прошлым летом, Мартиаль отбросил сомнения насчет своего будущего и быстро преодолел оставшиеся разногласия.

По информации Sky Sports, благодаря новому контракту 23-летний нападающий увеличил свою зарплату на "Олд Траффорд" до 250 тысяч фунтов в неделю.

"Я наслаждаюсь пребыванием в этом клубе. Со дня своего перехода сюда я чувствую себя частью семьи "Юнайтед". Я был лишен дара речи и ошеломлен любовью наших фанатов, которые продолжают удивлять меня своей поддержкой".

"Я бы хотел поблагодарить Оле и его тренерский штаб за веру в меня и за то, что они помогли мне вывести свою игру на новый уровень. Этот клуб заточен на завоевание трофеев, и я убежден, что очередная награда не за горами", — сообщил Мартиаль.

Мартиаль выступает за "красных дьяволов" после своего перехода из "Монако" в 2015 году. За это время Антони сыграл 162 матча и забил 46 голов.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Мартиаль

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 16:35

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  1. cruise877 31.01.2019 17:43 # cruise877
    Супер . Самый любимый игрок у нас

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  2. oldsky 31.01.2019 17:29 # oldsky
    Отличная новость. Марсик хорош и молод. Есть перспективы что станет ещё круче.

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  3. vyrentz 31.01.2019 17:21 # vyrentz
    Если бы не Моур, уровень француза был бы повыше. Перемариновали его, имхо. С другой стороны, еще только 23, надеюсь, раскроет свой талант на полную. Что касается зп, вероятно, это многовато для него, но в МЮ в принципе зарплатная ведомость раздута, да и какой-нить ПСЖ мог предложить аналогичные условия по личному контракту.

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  4. keane16 31.01.2019 17:15 # keane16
    250 это копейки просто, часть ЗП лукаки и Санчеса этому топарю.

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  5. selfish 31.01.2019 17:07 # selfish
    Неплохая стата у Шоколада

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  6. liverfun 31.01.2019 17:04 # liverfun
    никто больше такую зарплату не даст, под предлогом недовольства выбил контракт пожирнее, но маню и рады

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  7. manutd-20champ 31.01.2019 17:03 # manutd-20champ
    топари нужны, тем более молодые.
    мата и де хеа входите, дверь открыта.

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  8. pistolero-lfc 31.01.2019 16:59 # pistolero-lfc
    всех подпишет, а сам свалит. Какой же Сольшер топ

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  9. r-n 31.01.2019 16:55 # r-n
    Как можно заключать контракт когда не знаешь кто будет руководить командой в следующем сезоне, и будешь ли ты входить в его сверхгениальные планы? Разве что ради 250к в неделю! Не знаю, Марсик всегда казался мне целеустремлённым и амбициозным игроком. Видимо, в клубе уже знают больше того что известно общественности.

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  10. quavo 31.01.2019 16:43 # quavo
    Ахуенно. Осталось ддх подписать

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