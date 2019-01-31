Антони Мартиаль заключил новый контракт с "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль заключил со своим клубом новый контракт до июня 2024 и опцией продления на 12 месяцев.

Переговоры с игроком сборной Франции о новой сделке велись несколько месяцев. Этот процесс получился тяжелым, а в октябре Антони даже отверг предложение своего клуба.



Однако после увольнения главного тренера Жозе Моуриньо, с которым он крупно поссорился прошлым летом, Мартиаль отбросил сомнения насчет своего будущего и быстро преодолел оставшиеся разногласия.



По информации Sky Sports, благодаря новому контракту 23-летний нападающий увеличил свою зарплату на "Олд Траффорд" до 250 тысяч фунтов в неделю.



"Я наслаждаюсь пребыванием в этом клубе. Со дня своего перехода сюда я чувствую себя частью семьи "Юнайтед". Я был лишен дара речи и ошеломлен любовью наших фанатов, которые продолжают удивлять меня своей поддержкой".



"Я бы хотел поблагодарить Оле и его тренерский штаб за веру в меня и за то, что они помогли мне вывести свою игру на новый уровень. Этот клуб заточен на завоевание трофеев, и я убежден, что очередная награда не за горами", — сообщил Мартиаль.



Мартиаль выступает за "красных дьяволов" после своего перехода из "Монако" в 2015 году. За это время Антони сыграл 162 матча и забил 46 голов.