Денис Суарес рад воссоединиться с Эмери

Унаи Эмери и Денис Суарес Новичок "Арсенала" Денис Суарес признался, что персона главного тренера Унаи Эмери стала ключевым фактором в его решении присоединиться к "канонирам".

Вслед за "Барселоной", сделавший это еще накануне, сегодня и "Арсенал" подтвердил переход Суареса в аренду до конца сезона с опцией по выкупу. На "Эмирейтс" Денис воссоединится с Эмери, вместе с которым ему довелось поработать в "Севилье".

"У меня очень хорошие отношения с Унаи Эмери. Думаю, он очень требовательный тренер и один из лучших тренеров в мире прямо сейчас — и я говорю это достаточно давно".

"Свой первый год в футболе на элитном уровне я отыграл в "Севилье". То был мой первый год в высшем дивизионе. Я значительно прибавил благодаря ему. Он мне действительно помог. Думаю, он сыграл важную роль в том, почему мне удалось вернуться в "Барселону" после аренды".

"Важно то, что он очень много времени уделяет своей работе. Он тратит часы и дни, просматривая видео других команд и своей собственной".

"Его тренировки очень требовательны, и он делает все необходимое, чтобы команда была полностью готова. Как я уже сказал, самое важное — это то время, которое он посвящает своей работе. У нас в Испании есть свое выражение для этого — "футбольный безумец", — сообщил Суарес Arsenal Player.

Также 25-летний игрок сборной Испании поведал, что у него давно есть симпатии к "Арсеналу".

"Никто этого не знает про меня, но когда я был маленьким, то часто смотрел Премьер-Лигу по телевизору, и "Арсенал" был той командой, которая по-настоящему вдохновляла меня".

"Я следил за Бергкампом и Анри — они оба являются легендами клуба, и я надеюсь, мы сможем повторить их успехи", — добавил Суарес.


Метки Арсенал, Барселона, Суарес, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 16:10

Количество просмотров Просмотров: 1302

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 31.01.2019 17:23 # vyrentz
    Далеко не топового уровня исполнитель, для количества.

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  2. lfc-in-my-heart 31.01.2019 17:23 # lfc-in-my-heart
    Дзюба был бы не так рад воссоединиться с тренеришкой!

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  3. pistolero-lfc 31.01.2019 17:00 # pistolero-lfc
    не прошло и 6 лет

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  4. tot35 31.01.2019 16:48 # tot35
    Наконец то

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  5. royal-arsenal 31.01.2019 16:22 # royal-arsenal
    Топарик жуткий!
    Будет проводником тренерских идей на поле!

    Смотрите, как круто он умеет играть в футбол:
    https://www.youtube.com/watch?v=OTW_e2miP5o

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  6. lexa-arsenal 31.01.2019 16:12 # lexa-arsenal
    Главное чтоб не сдох

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