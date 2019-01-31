Денис Суарес рад воссоединиться с Эмери

Новичок "Арсенала" Денис Суарес признался, что персона главного тренера Унаи Эмери стала ключевым фактором в его решении присоединиться к "канонирам".

Вслед за "Барселоной", сделавший это еще накануне, сегодня и "Арсенал" подтвердил переход Суареса в аренду до конца сезона с опцией по выкупу. На "Эмирейтс" Денис воссоединится с Эмери, вместе с которым ему довелось поработать в "Севилье".



"У меня очень хорошие отношения с Унаи Эмери. Думаю, он очень требовательный тренер и один из лучших тренеров в мире прямо сейчас — и я говорю это достаточно давно".



"Свой первый год в футболе на элитном уровне я отыграл в "Севилье". То был мой первый год в высшем дивизионе. Я значительно прибавил благодаря ему. Он мне действительно помог. Думаю, он сыграл важную роль в том, почему мне удалось вернуться в "Барселону" после аренды".



"Важно то, что он очень много времени уделяет своей работе. Он тратит часы и дни, просматривая видео других команд и своей собственной".



"Его тренировки очень требовательны, и он делает все необходимое, чтобы команда была полностью готова. Как я уже сказал, самое важное — это то время, которое он посвящает своей работе. У нас в Испании есть свое выражение для этого — "футбольный безумец", — сообщил Суарес Arsenal Player.



Также 25-летний игрок сборной Испании поведал, что у него давно есть симпатии к "Арсеналу".



"Никто этого не знает про меня, но когда я был маленьким, то часто смотрел Премьер-Лигу по телевизору, и "Арсенал" был той командой, которая по-настоящему вдохновляла меня".



"Я следил за Бергкампом и Анри — они оба являются легендами клуба, и я надеюсь, мы сможем повторить их успехи", — добавил Суарес.