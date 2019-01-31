Денис Суарес рад воссоединиться с Эмери
Новичок "Арсенала" Денис Суарес признался, что персона главного тренера Унаи Эмери стала ключевым фактором в его решении присоединиться к "канонирам".
Вслед за "Барселоной", сделавший это еще накануне, сегодня и "Арсенал" подтвердил переход Суареса в аренду до конца сезона с опцией по выкупу. На "Эмирейтс" Денис воссоединится с Эмери, вместе с которым ему довелось поработать в "Севилье".
"У меня очень хорошие отношения с Унаи Эмери. Думаю, он очень требовательный тренер и один из лучших тренеров в мире прямо сейчас — и я говорю это достаточно давно".
"Свой первый год в футболе на элитном уровне я отыграл в "Севилье". То был мой первый год в высшем дивизионе. Я значительно прибавил благодаря ему. Он мне действительно помог. Думаю, он сыграл важную роль в том, почему мне удалось вернуться в "Барселону" после аренды".
"Важно то, что он очень много времени уделяет своей работе. Он тратит часы и дни, просматривая видео других команд и своей собственной".
"Его тренировки очень требовательны, и он делает все необходимое, чтобы команда была полностью готова. Как я уже сказал, самое важное — это то время, которое он посвящает своей работе. У нас в Испании есть свое выражение для этого — "футбольный безумец", — сообщил Суарес Arsenal Player.
Также 25-летний игрок сборной Испании поведал, что у него давно есть симпатии к "Арсеналу".
"Никто этого не знает про меня, но когда я был маленьким, то часто смотрел Премьер-Лигу по телевизору, и "Арсенал" был той командой, которая по-настоящему вдохновляла меня".
"Я следил за Бергкампом и Анри — они оба являются легендами клуба, и я надеюсь, мы сможем повторить их успехи", — добавил Суарес.
31.01.2019 16:10
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Далеко не топового уровня исполнитель, для количества.
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Дзюба был бы не так рад воссоединиться с тренеришкой!
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не прошло и 6 лет
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Наконец то
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Топарик жуткий!
Будет проводником тренерских идей на поле!
Смотрите, как круто он умеет играть в футбол:
https://www.youtube.com/watch?v=OTW_e2miP5o
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Главное чтоб не сдох
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