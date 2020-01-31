Закрытие зимнего трансферного окна-2019 — LIVE!
Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня зимнего трансферного окна 2019 года в английской Премьер-Лиге.
Сегодня в 23 часа по британскому времени (2 часа ночи 1 февраля по Москве) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность подписывать игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для клубов высшего английского дивизиона дня.
31.01.2019 15:25
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Последние комментарии:
Закрытие зимнего трансферного окна-2019 и унижение "Челси" — LIVE!
Источник: http://fapl.ru/posts/68498/
(ответить)
Лол 4-0 борнмуту всрали
Этому клубу не место в лч))
(ответить)
айфон для мажоров. настоящие крутые парни пользуются стационарными телефонами
(ответить)
Как же збс пользоваться iphone xs, нищеброды..
Вам этого не понять, конечно же
(ответить)
собачка 11 кокол. к ноге, слюнтяй!
(ответить)
По информации Sky Sports, "Вулверхэмптону" не удалось договориться о покупке нападающего "Рубина" Сердара Азмуна.
ебать этот Рубин охуел уже. Не отпускают этот бриллиантик в Европу. Жалко парня
(ответить)
Просто
(ответить)
ставлю жопу любого манка, что челси изи возьмет требл ( кал+ ка + ле)
(ответить)
чо там, Барелла, Ракитич, Паредес, Хюсай, Ван-Биссака, Бэйли, Икарди уже в Челси?
(ответить)
Потушите уже эту пенсопсину с двачика
(ответить)
Зото в финал КАЛа вышли (с) Пенсi
5 Челси 24 47
(ответить)
Леха, купи уже этот фапл. А то и так на фапле голяк.
(ответить)
Миха, купи уже кого-нибудь, а то и так по трансферам в эйпиэлочке голяк
(ответить)
Чё там с Азаром? Уехал в Реал?
(ответить)
— Роскомнадзор: Apple отчиталась о хранении персональных данных своих работников и покупателей в России.
Американская компания Apple уведомила Роскомнадзор, что начала обрабатывать персональные данные россиян в базе, которая размещена на территории России. Согласно сайту ведомства, уведомление было получено 25 декабря 2018 года, через несколько дней Apple была добавлена в реестр операторов персональных данных.
Рабские Вымираты...
(ответить)
Арсенал со своим скупердяйством выше чем бизнес-кар абрамовича, ор
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Закрытие трансферного окна - это конечно хорошо, но чо по щольсби?
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Быть русским - себя не уважать (с) кокойто портовый обрыган
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https://sun9-11.userapi.com/c845020/v845020105/196320/Uu1DQiFud48.jpg
Как русня с колен встала
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Очкастый вместо того чтобы работать над трансфером, улетел отдыхат в дубай . На фоне лестера ели ели двигались. Итог 1-1 . Хуй блять .
Там клайн голевые оформляет .
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