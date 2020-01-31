Закрытие зимнего трансферного окна-2019 — LIVE!

FAPL.ru - Английский Футбол Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня зимнего трансферного окна 2019 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 23 часа по британскому времени (2 часа ночи 1 февраля по Москве) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность подписывать игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для клубов высшего английского дивизиона дня.


Метки Премьер-Лига, трансляции, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 15:25

Количество просмотров Просмотров: 7614

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 31.01.2019 17:55 # hammersmith
    Закрытие зимнего трансферного окна-2019 и унижение "Челси" — LIVE!

    Источник: http://fapl.ru/posts/68498/

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  2. mafia 31.01.2019 17:37 # mafia
    Лол 4-0 борнмуту всрали
    Этому клубу не место в лч))

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  3. pistolero-lfc 31.01.2019 17:03 # pistolero-lfc
    айфон для мажоров. настоящие крутые парни пользуются стационарными телефонами

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  4. don-antonio 31.01.2019 17:00 # don-antonio
    Как же збс пользоваться iphone xs, нищеброды..
    Вам этого не понять, конечно же

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  5. pistolero-lfc 31.01.2019 16:58 # pistolero-lfc
    собачка 11 кокол. к ноге, слюнтяй!

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  6. pistolero-lfc 31.01.2019 16:58 # pistolero-lfc
    По информации Sky Sports, "Вулверхэмптону" не удалось договориться о покупке нападающего "Рубина" Сердара Азмуна.

    ебать этот Рубин охуел уже. Не отпускают этот бриллиантик в Европу. Жалко парня

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  7. scholes22 31.01.2019 16:50 # scholes22
    Просто

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  8. thegodfather 31.01.2019 16:34 # thegodfather
    ставлю жопу любого манка, что челси изи возьмет требл ( кал+ ка + ле)

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  9. alexomck 31.01.2019 16:32 # alexomck
    чо там, Барелла, Ракитич, Паредес, Хюсай, Ван-Биссака, Бэйли, Икарди уже в Челси?

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  10. knvlay 31.01.2019 16:26 # knvlay
    Потушите уже эту пенсопсину с двачика

    (ответить)

  11. mr-s1n1st3r 31.01.2019 16:26 # mr-s1n1st3r
    Зото в финал КАЛа вышли (с) Пенсi
    5 Челси 24 47

    (ответить)

  12. royal-arsenal 31.01.2019 16:21 # royal-arsenal
    Леха, купи уже этот фапл. А то и так на фапле голяк.

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  13. lexa-arsenal 31.01.2019 16:17 # lexa-arsenal
    Миха, купи уже кого-нибудь, а то и так по трансферам в эйпиэлочке голяк

    (ответить)

  14. oldsky 31.01.2019 16:12 # oldsky
    Чё там с Азаром? Уехал в Реал?

    (ответить)

  15. drogba11cool 31.01.2019 16:09 # drogba11cool
    — Роскомнадзор: Apple отчиталась о хранении персональных данных своих работников и покупателей в России.
    Американская компания Apple уведомила Роскомнадзор, что начала обрабатывать персональные данные россиян в базе, которая размещена на территории России. Согласно сайту ведомства, уведомление было получено 25 декабря 2018 года, через несколько дней Apple была добавлена в реестр операторов персональных данных.

    Рабские Вымираты...

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  16. lexa-arsenal 31.01.2019 16:07 # lexa-arsenal
    Арсенал со своим скупердяйством выше чем бизнес-кар абрамовича, ор

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  17. kipeloff89 31.01.2019 16:07 # kipeloff89
    Закрытие трансферного окна - это конечно хорошо, но чо по щольсби?

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  18. lexa-arsenal 31.01.2019 16:05 # lexa-arsenal
    Быть русским - себя не уважать (с) кокойто портовый обрыган

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  19. drogba11cool 31.01.2019 15:55 # drogba11cool
    https://sun9-11.userapi.com/c845020/v845020105/196320/Uu1DQiFud48.jpg

    Как русня с колен встала

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  20. chr1s8rown 31.01.2019 15:55 # chr1s8rown
    Очкастый вместо того чтобы работать над трансфером, улетел отдыхат в дубай . На фоне лестера ели ели двигались. Итог 1-1 . Хуй блять .
    Там клайн голевые оформляет .

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