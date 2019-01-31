Семь вещей, что мы узнали в 24-м туре

Прошедшие посреди недели матчи получились весьма необычными. Сразу четыре команды из топ-6 потеряли очки, включая обоих лидеров. Выделим главные события 24-го тура Премьер-Лиги.





"Манчестер Сити" проигрывает в четвертый раз



Команда Пепа Гвардиолы уже имеет в два раза больше поражений, чем за весь прошлый сезон. После потери очков в Ньюкасле она также лишилась даже математических шансов достигнуть прошлогодней отметки в 100 пунктов. Но что важнее всего — ее отставание от "Ливерпуля" увеличилось, пусть и не так критично, как могло бы.



Поражение "Сити" на поле "Ньюкасла" стало настоящим сюрпризом. Команда Рафы Бенитеса умеет упираться в играх с грандами, но почти всегда это заканчивается минимальными поражениями. На этот раз начало предвещало "сорокам" беду, но по итогу они не просто ушли от поражения, но и взяли все три очка. На случайность это похоже не было. Футболисты "Ньюкасла" почти не позволяли чемпионам создавать моменты у своих ворот, а те, в свою очередь, допускали слишком много простых ошибок. Очень мощный январь "горожане" закрыли плохо, но, к их счастью, "Ливерпуль" не смог воспользоваться этой осечкой сполна.



"Лестер" снова огорчает грандов



Команда Юргена Клоппа не смогла победить дома "Лестер", хотя свою игру, как и "Сити", начала с быстрого гола. "Ливерпуль" не раз выходил из таких ситуаций: ничейный счет при небольшом количестве моментов никогда не выглядит приговором для нынешних лидеров. Но на этот раз у "красных" не было даже полноценного штурма ворот соперников.



Клопп мог (справедливо) жаловаться на неназначенный пенальти и (не очень справедливо) на погодные условия, но менеджер "Лестера" Клод Пюэль был прав по-своему. По мнению француза, "Лестер" хоть и играл вторым номером, но провел больше опасных атак, чем хозяева поля. "Лисы" приучили к успехам в играх с грандами, и это один из ключевых факторов неудачи "Ливерпуля". Да, лидеры нервничали больше обычного, надеясь получить семь очков отрыва, но также играли с соперником, который специализируется на подобных матчах.



"Юнайтед" Сульшера впервые не победил



С "Бернли" "Манчестер Юнайтед" сыграл ровно так же, как и в предыдущем сезоне на "Олд Траффорд". Фавориты снова позволили сопернику заработать преимущество в два мяча и снова ушли от поражения в компенсированное время. Критиковать сейчас "Юнайтед" за этот результат не станут — команда только выдала впечатляющую серию, и ей простительна осечка с набирающим форму оппонентом.



Тем не менее, Оле Гуннар Сульшер впервые не выиграл матч во главе "Юнайтед", хотя норвежец по-прежнему остается непобедимым, а Поль Погба продолжает работать на свою статистику, забивая с пенальти. Продержится ли МЮ Сульшера непобедимым долго? Впереди у "Юнайтед" очень непростой календарь. Выезды к "Лестеру" и "Фулхэму" могут принести проблемы по разным причинам, а после команду Сульшера ждут игры с "Челси", ПСЖ и "Ливерпулем".



"Фулхэм" хватается за надежду



Прогресс "Саутгемптона", "Бернли" и "Ньюкасла" заставил выглядеть обреченным на вылет не только "Хаддерсфилд", но и "Фулхэм". Команда Клаудио Раньери в нужный момент не подвела: она снова обыграла дома того, кого должна обыгрывать — "домашний" "Брайтон", который тоже переживает не лучший момент сезона.



Правда, здесь все началось не так оптимистично. Быстрый дубль Гленна Мюррея оставлял "Фулхэму" минимум шансов, но он их нашел после перерыва. Тот случай, когда вынужденный переход к атакующей игре открыл в команде лучшее. Определяющим был классный гол Калума Чемберса, который эмоционально завел команду. "Дачники" не просто спасли игру, но победили со счетом 4:2 с дублем Александра Митровича. Лондонцы дали понять: уж что-что, а характер и класс атакующих игроков у них для борьбы за выживание есть.



"Вест Хэм" остается непредсказуемой командой



Мануэлю Пеллегрини приходится искать новые способы выказывать свое разочарование подопечными. После вылета от "Уимблдона" в Кубке менеджер "Вест Хэма" говорил, что ему стыдно за команду. После разгрома в матче Премьер-Лиги с "Вулверхэмптоном" Пеллегрини заметил, что ему "сложно представить выступление хуже".



Это парадоксально, потому что в позапрошлой игре чемпионата его команда в отличном стиле обыгрывала "Арсенал". "Вест Хэм" — очень непредсказуем, а его спады и подъемы происходят без объективных причин. Против "волков" все было действительно плохо: можно сказать, что команда Пеллегрини унесла ноги, проиграв всего лишь 3:0. После встречи Пабло Сабалета говорил о том, что история с Марко Арнаутовичем плохо сказалась на команде, но противоречие в том, что результаты "Вест Хэма" были как раз лучше тогда, когда Арнаутович заявлял о желании уйти. В чем конкретно причина таких контрастов, вероятно, не знает и тренер.



"Борнмут" снова громит "Челси"



Команда Эдди Хау прошлой зимой побеждала на "Стэмфорд Бридж" 0:3, но вряд ли в Борнмуте рассчитывали на повторение праздника так скоро. На этот раз получилось еще веселее. Команда Хау разгромила "синих" уже на глазах своих болельщиков и забила четырежды — причем, все голы случились после перерыва.



План "Борнмут" сработал великолепно, хотя с нынешним "Челси" он становится очевидным. Команда Маурицио Сарри забила только в одном из последних четырех матчей чемпионата. Разница между "Борнмутом" и другими соперниками "синих" в том, как мастерски подопечные Хау разыгрывали и завершали свои контратаки. "Челси" не помог и дебют в чемпионате Гонсало Игуаина, который, по большому счету, не имел ни одного стопроцентного шанса забить. После двух кубковых успехов "Челси" как будто бы вернули на землю, где Сарри пришлось снова говорить о том, как сложно "мотивировать этих игроков".



Сон вернулся, "Тоттенхэм" победил



Если нет Харри Кейна, то "Тоттенхэму" нужен, по крайней мере, Сон Хен Мин. Отсутствие обоих способствовало вылету "шпор" из двух кубковых турниров на прошлой неделе, но возвращение первого тут же вернуло "шпор" на победный путь в чемпионате. Вряд ли это можно назвать совпадением, учитывая, что именно плотный удар корейца сравнял счет в концовке матча.



Победа над "Уотфордом" получилась очень сложной, но заслуженной: "шпоры" на свои голы наиграли. Возвращение Сона — радость по факту, но другой причиной ликовать стал гол Фернандо Льоренте. Сменщик Харри Кейна упустил пару великолепных шансов забить, но именно он в итоге принес победу "Тоттенхэму". Маурисио Почеттино не зря держит испанца в игре даже при упущенных шансах — Фернандо нужна уверенность в себе, и он должен ее получить с этим голом.



Иван Громиков специально для FAPL.ru