Маруан Феллайни улетел в Китай

Маруан Феллайни Полузащитник Маруан Феллайни уже сыграл свой последний матч за "Манчестер Юнайтед", отправившись в Китай на подписание контракта с "Шаньдун Лунэн".

При Оле Гуннаре Сульшере в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера Феллайни сыграл лишь 31 минуту. Маруан осознал, что без Жозе Моуриньо у него нет будущего на "Олд Траффорд", и решил откликнуться на заманчивое предложение из Китая.

Как сообщает Sky Sports, два клуба уже согласовали компенсацию в размере около 10 миллионов фунтов, а сам 31-летний бельгиец уже прошел медицинское обследование. Сегодня Феллайни опубликовал в инстаграме фото из аэропорта Брюсселя, подтвердив отъезд из Китай.

Отметим, что "Шаньдун Лунэн" нет необходимости спешить с завершением этого трансфера, ведь окно в Китае открыто до конца февраля. Ожидается, что Маруан подпишет долгосрочный контракт с зарплатой в 235 тыс. фунтов в неделю "чистыми".

Добавим, за 10 с половиной лет в Англии Феллайни сыграл 260 матчей в Премьер-Лиге за "Юнайтед" и "Эвертон", забив 37 голов и отдав 16 результативных передач. Вместе с "дьяволами" Маруан становился обладателем Кубка Англии, Кубка Лиги и Лиги Европы.

Маруан Феллайни


Метки Манчестер Юнайтед, Феллайни, Шаньдун Лунэн

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 14:50

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 31.01.2019 15:12 # manutd-20champ
    удачи Маруан.
    спасибо за важные голы.

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  2. jack-willsher 31.01.2019 15:02 # jack-willsher
    на повышение

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  3. mancunia-planet 31.01.2019 14:58 # mancunia-planet
    Будет китайским дядей Стёпой. на поле карлики и Он!
    Так то удачи...

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  4. udaff 31.01.2019 14:53 # udaff
    Спасибо, Маруан, за всё. Мы тебя не забудем. Ты принял верное решение.

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