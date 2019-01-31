Маруан Феллайни улетел в Китай
Полузащитник Маруан Феллайни уже сыграл свой последний матч за "Манчестер Юнайтед", отправившись в Китай на подписание контракта с "Шаньдун Лунэн".
При Оле Гуннаре Сульшере в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера Феллайни сыграл лишь 31 минуту. Маруан осознал, что без Жозе Моуриньо у него нет будущего на "Олд Траффорд", и решил откликнуться на заманчивое предложение из Китая.
Как сообщает Sky Sports, два клуба уже согласовали компенсацию в размере около 10 миллионов фунтов, а сам 31-летний бельгиец уже прошел медицинское обследование. Сегодня Феллайни опубликовал в инстаграме фото из аэропорта Брюсселя, подтвердив отъезд из Китай.
Отметим, что "Шаньдун Лунэн" нет необходимости спешить с завершением этого трансфера, ведь окно в Китае открыто до конца февраля. Ожидается, что Маруан подпишет долгосрочный контракт с зарплатой в 235 тыс. фунтов в неделю "чистыми".
Добавим, за 10 с половиной лет в Англии Феллайни сыграл 260 матчей в Премьер-Лиге за "Юнайтед" и "Эвертон", забив 37 голов и отдав 16 результативных передач. Вместе с "дьяволами" Маруан становился обладателем Кубка Англии, Кубка Лиги и Лиги Европы.
31.01.2019 14:50
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Последние комментарии:
удачи Маруан.
спасибо за важные голы.
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на повышение
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Будет китайским дядей Стёпой. на поле карлики и Он!
Так то удачи...
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Спасибо, Маруан, за всё. Мы тебя не забудем. Ты принял верное решение.
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