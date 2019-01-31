"Вулверхэмптон" выкупил Хонни Кастро за 18 миллионов фунтов

"Вулверхэмптон" выкупил за рекордные для своего клуба 18 миллионов фунтов вингбека Хонни Кастро у "Атлетико".

Прошлым летом новичок Премьер-Лиги арендовал Хонни у "Атлетико" на весь сезон 2018/19. С тех пор Кастро провел 22 матча за "волков" и своей игрой заслужил возможность дебютировать за сборную Испании.



На "Молинью" остались настолько довольны игрой Хонни, что решили выкупить его уже сейчас, не дожидаясь окончания сезона. Договорившись с "матрасниками" о сумме компенсации, "волки" заключили с защитником контракт до 2023 года.



Отметим, что за "Атлетико" Хонни не сыграл ни одного матча. Будучи купленным у своей родной "Сельты" прошлым летом, Кастро немедленно отправился в аренду в английский клуб.



"Я очень рад быть здесь, и правда в том, что это было очень легкое решение. Со мной здесь очень хорошо обращаются, здесь замечательный персонал, замечательные партнеры по команде и замечательные болельщики. Это большой клуб, и я действительно счастлив здесь", — сообщил Хонни.