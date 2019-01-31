"Вулверхэмптон" выкупил Хонни Кастро за 18 миллионов фунтов

Хонни Кастро "Вулверхэмптон" выкупил за рекордные для своего клуба 18 миллионов фунтов вингбека Хонни Кастро у "Атлетико".

Прошлым летом новичок Премьер-Лиги арендовал Хонни у "Атлетико" на весь сезон 2018/19. С тех пор Кастро провел 22 матча за "волков" и своей игрой заслужил возможность дебютировать за сборную Испании.

На "Молинью" остались настолько довольны игрой Хонни, что решили выкупить его уже сейчас, не дожидаясь окончания сезона. Договорившись с "матрасниками" о сумме компенсации, "волки" заключили с защитником контракт до 2023 года.

Отметим, что за "Атлетико" Хонни не сыграл ни одного матча. Будучи купленным у своей родной "Сельты" прошлым летом, Кастро немедленно отправился в аренду в английский клуб.

"Я очень рад быть здесь, и правда в том, что это было очень легкое решение. Со мной здесь очень хорошо обращаются, здесь замечательный персонал, замечательные партнеры по команде и замечательные болельщики. Это большой клуб, и я действительно счастлив здесь", — сообщил Хонни.


Метки Атлетико, Вулверхэмптон, трансферы, Хонни

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 14:00

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  1. hammersmith 31.01.2019 14:10 # hammersmith
    "Вулверхэмптон" выкупил Хонни Кастро за 18 миллионов фунтов и унизил "Челси"

    Источник: http://fapl.ru

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  2. thegodfather 31.01.2019 14:07 # thegodfather
    Вулвз>шользы

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