"Вулверхэмптон" выкупил Хонни Кастро за 18 миллионов фунтов
"Вулверхэмптон" выкупил за рекордные для своего клуба 18 миллионов фунтов вингбека Хонни Кастро у "Атлетико".
Прошлым летом новичок Премьер-Лиги арендовал Хонни у "Атлетико" на весь сезон 2018/19. С тех пор Кастро провел 22 матча за "волков" и своей игрой заслужил возможность дебютировать за сборную Испании.
На "Молинью" остались настолько довольны игрой Хонни, что решили выкупить его уже сейчас, не дожидаясь окончания сезона. Договорившись с "матрасниками" о сумме компенсации, "волки" заключили с защитником контракт до 2023 года.
Отметим, что за "Атлетико" Хонни не сыграл ни одного матча. Будучи купленным у своей родной "Сельты" прошлым летом, Кастро немедленно отправился в аренду в английский клуб.
"Я очень рад быть здесь, и правда в том, что это было очень легкое решение. Со мной здесь очень хорошо обращаются, здесь замечательный персонал, замечательные партнеры по команде и замечательные болельщики. Это большой клуб, и я действительно счастлив здесь", — сообщил Хонни.
31.01.2019 14:00
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Источник: http://fapl.ru
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