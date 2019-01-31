Сарри объяснил, почему Хадсон-Одои не попал в заявку на матч с "Борнмутом"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, почему не включил своего талантливого юниора Каллума Хадсон-Одои в заявку на матч Премьер-Лиги против "Борнмута".
Перед выездом на "Виталити" Сарри подтвердил, что "синие" отклонили прошение своего воспитанника о трансфере. Маурицио много говорил о том, какие большие надежды он возлагает на Каллума.
Однако подкрепить свои слова делом Сарри не смог, не включив 18-летнего Хадсон-Одои в заявку на матч, который завершился поражением "Челси" со счетом 4:0. Маурицио оставил флангового нападающего за бортом, чтобы не нарушать баланс.
"Он приехал сюда с нами, и он играл три дня назад. Я мог включить в число запасных только одного вингера, и это был Виллиан. Мы обладаем четырьмя вингерами, и одному приходится оставаться на трибунах", — цитирует Сарри Goal.
31.01.2019 13:00
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Последние комментарии:
Осталось ещё пару игрочел выкупить с наполи - итл лиги и обеспечить постоянную надежду на титул)))
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пажилой тренер топ физрук каких еще не видывала апл
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Я мог включить в число запасных только одного нигера, и это был Виллиан. Мы обладаем четырьмя нигерами, и одному приходится оставаться на трибунах
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Заебал этот обои.
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Дно этот ваш Сарри.
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Но хоть в говне не искупался вместе с остальным сбродом.
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