Сарри объяснил, почему Хадсон-Одои не попал в заявку на матч с "Борнмутом"

Каллум Хадсон-Одои Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, почему не включил своего талантливого юниора Каллума Хадсон-Одои в заявку на матч Премьер-Лиги против "Борнмута".

Перед выездом на "Виталити" Сарри подтвердил, что "синие" отклонили прошение своего воспитанника о трансфере. Маурицио много говорил о том, какие большие надежды он возлагает на Каллума.

Однако подкрепить свои слова делом Сарри не смог, не включив 18-летнего Хадсон-Одои в заявку на матч, который завершился поражением "Челси" со счетом 4:0. Маурицио оставил флангового нападающего за бортом, чтобы не нарушать баланс.

"Он приехал сюда с нами, и он играл три дня назад. Я мог включить в число запасных только одного вингера, и это был Виллиан. Мы обладаем четырьмя вингерами, и одному приходится оставаться на трибунах", — цитирует Сарри Goal.


Метки Борнмут, Премьер-Лига, Сарри, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2542

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 31.01.2019 14:49 # makeewadim
    Осталось ещё пару игрочел выкупить с наполи - итл лиги и обеспечить постоянную надежду на титул)))

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  2. blackdreamer 31.01.2019 14:11 # blackdreamer
    пажилой тренер топ физрук каких еще не видывала апл

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  3. j-silver 31.01.2019 13:34 # j-silver
    Я мог включить в число запасных только одного нигера, и это был Виллиан. Мы обладаем четырьмя нигерами, и одному приходится оставаться на трибунах

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  4. firmino9 31.01.2019 13:30 # firmino9
    Заебал этот обои.

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  5. danny949494 31.01.2019 13:12 # danny949494
    Дно этот ваш Сарри.

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  6. tra-hall 31.01.2019 13:09 # tra-hall
    Но хоть в говне не искупался вместе с остальным сбродом.

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