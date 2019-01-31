Сарри объяснил, почему Хадсон-Одои не попал в заявку на матч с "Борнмутом"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, почему не включил своего талантливого юниора Каллума Хадсон-Одои в заявку на матч Премьер-Лиги против "Борнмута".

Перед выездом на "Виталити" Сарри подтвердил, что "синие" отклонили прошение своего воспитанника о трансфере. Маурицио много говорил о том, какие большие надежды он возлагает на Каллума.



Однако подкрепить свои слова делом Сарри не смог, не включив 18-летнего Хадсон-Одои в заявку на матч, который завершился поражением "Челси" со счетом 4:0. Маурицио оставил флангового нападающего за бортом, чтобы не нарушать баланс.



"Он приехал сюда с нами, и он играл три дня назад. Я мог включить в число запасных только одного вингера, и это был Виллиан. Мы обладаем четырьмя вингерами, и одному приходится оставаться на трибунах", — цитирует Сарри Goal.