Клопп объяснил, почему правого защитника сыграл Хендерсон
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему в матче против "Лестера" снарядил на позицию правого защитника капитана Джордана Хендерсона.
Перед домашней встречей с "лисами" Клопп не мог рассчитывать на травмированных Джо Гомеса с Трентом Александер-Арнольдом и на дисквалифицированного Джеймса Милнера, а форма Фабиньо оказалась достаточной только для места на скамейке запасных.
Эта ситуация оставила Юргену не так много выбора. Выбирая игрока на правый фланг обороны, Клопп мог устроить дебют в Премьер-Лиге для 18-летнего Рафы Камачо, но все-таки решил задействовать здесь более опытного Хендерсона, пускай эта позиция и непривычна для Джордана.
"Нам пришлось искать решение. Конечно, мы рассматривали и вариант с Рафой Камачо. Мы наигрывали его на тренировках, потому что Хендо не мог заниматься всю неделю, но в конце концов я предпочел более оборонительного и опытного игрока на этой позиции".
"Лестер" много играет через этот фланг. Бен Чилуэлл принимает активное участие в атакующей игре и регулярно ходит вперед".
"Я не хотел бросать Рафу на растерзание в его первом матче. Поэтому мы выбрали Хендо, и он справился действительно хорошо. В этом отношении у нас не возникло проблем", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
31.01.2019 12:00
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Кому нужны эти объяснения, разве что для Генри? Один хер денег не увидит на зимнее ТО.
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На самом деле у них 4+5+!
Потому что они безтрофейники?
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Не отдали бы в аренду Клайна, проблем бы и не было.
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Хендо сыграл хорошо. Но при такой игре он нужен был в центре поля, имхо
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был хорош на непривычной позиции. вот партнеры залажали, привет Алиске особливо.
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