Клопп объяснил, почему правого защитника сыграл Хендерсон

Джордан Хендерсон Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему в матче против "Лестера" снарядил на позицию правого защитника капитана Джордана Хендерсона.

Перед домашней встречей с "лисами" Клопп не мог рассчитывать на травмированных Джо Гомеса с Трентом Александер-Арнольдом и на дисквалифицированного Джеймса Милнера, а форма Фабиньо оказалась достаточной только для места на скамейке запасных.

Эта ситуация оставила Юргену не так много выбора. Выбирая игрока на правый фланг обороны, Клопп мог устроить дебют в Премьер-Лиге для 18-летнего Рафы Камачо, но все-таки решил задействовать здесь более опытного Хендерсона, пускай эта позиция и непривычна для Джордана.

"Нам пришлось искать решение. Конечно, мы рассматривали и вариант с Рафой Камачо. Мы наигрывали его на тренировках, потому что Хендо не мог заниматься всю неделю, но в конце концов я предпочел более оборонительного и опытного игрока на этой позиции".

"Лестер" много играет через этот фланг. Бен Чилуэлл принимает активное участие в атакующей игре и регулярно ходит вперед".

"Я не хотел бросать Рафу на растерзание в его первом матче. Поэтому мы выбрали Хендо, и он справился действительно хорошо. В этом отношении у нас не возникло проблем", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. girasimus 31.01.2019 12:39 # girasimus
    Кому нужны эти объяснения, разве что для Генри? Один хер денег не увидит на зимнее ТО.

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  2. silva77 31.01.2019 12:36 # silva77
    Почему Лузерпыльцы ведет себя как будто они отстает от Сити на 1-2 очка?
    На самом деле у них 4+5+!
    Потому что они безтрофейники?

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  3. tokadan 31.01.2019 12:29 # tokadan
    Не отдали бы в аренду Клайна, проблем бы и не было.

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  4. firmino9 31.01.2019 12:03 # firmino9
    Хендо сыграл хорошо. Но при такой игре он нужен был в центре поля, имхо
    Кейта конеш разочаровывает

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  5. alexomck 31.01.2019 12:03 # alexomck
    был хорош на непривычной позиции. вот партнеры залажали, привет Алиске особливо.

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