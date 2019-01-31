Клопп объяснил, почему правого защитника сыграл Хендерсон

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему в матче против "Лестера" снарядил на позицию правого защитника капитана Джордана Хендерсона.

Перед домашней встречей с "лисами" Клопп не мог рассчитывать на травмированных Джо Гомеса с Трентом Александер-Арнольдом и на дисквалифицированного Джеймса Милнера, а форма Фабиньо оказалась достаточной только для места на скамейке запасных.



Эта ситуация оставила Юргену не так много выбора. Выбирая игрока на правый фланг обороны, Клопп мог устроить дебют в Премьер-Лиге для 18-летнего Рафы Камачо, но все-таки решил задействовать здесь более опытного Хендерсона, пускай эта позиция и непривычна для Джордана.



"Нам пришлось искать решение. Конечно, мы рассматривали и вариант с Рафой Камачо. Мы наигрывали его на тренировках, потому что Хендо не мог заниматься всю неделю, но в конце концов я предпочел более оборонительного и опытного игрока на этой позиции".



"Лестер" много играет через этот фланг. Бен Чилуэлл принимает активное участие в атакующей игре и регулярно ходит вперед".



"Я не хотел бросать Рафу на растерзание в его первом матче. Поэтому мы выбрали Хендо, и он справился действительно хорошо. В этом отношении у нас не возникло проблем", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.