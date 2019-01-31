ПСЖ хочет Виллиана

Виллиан ПСЖ может попытаться приобрести вингера "Челси" Виллиана перед закрытием зимнего трансферного окна.

На текущей неделе стало известно, что ПСЖ, соперник "Манчестер Юнайтед" по 1/8 финала Лиги Чемпионов, потерял с травмой плюсневой кости нападающего Неймара на срок до трех месяцев.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники, травма Неймара может заставить парижан выйти на трансферный рынок в заключительный день месяца для покупки атакующего игрока.

В качестве своей цели чемпионы Лиги 1 избрали 30-летнего Виллиана, которого ранее в январе сватали в "Барселону" и Китай.

Добавим, что контракт Виллиана с "Челси" истекает через 18 месяцев. В этом сезоне Премьер-Лиги партнер Неймара по сборной Бразилии забил только три гола.


Метки Виллиан, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 31.01.2019 12:22 # osivori
    фейк агента вилика, для пользы общего дела

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  2. dmmrunr 31.01.2019 11:49 # dmmrunr
    бегунка бестолкового сбагривают

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  3. manutd-20champ 31.01.2019 11:44 # manutd-20champ
    люди знают кого хотят.
    парень попылит ещё пару лет на хорошем уровне.
    пенсы лохи.

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  4. j-silver 31.01.2019 11:40 # j-silver
    продавать скорее пока они не передумали

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  5. oldsky 31.01.2019 11:29 # oldsky
    Ребята. Научите меня собирать

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  6. acceptodessa 31.01.2019 11:10 # acceptodessa
    Физручелло ведет синюю помойку к триумфу.

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  7. ganinilyha 31.01.2019 11:08 # ganinilyha
    Давайте на Дракслера

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  8. alexomck 31.01.2019 11:08 # alexomck
    Обои в старт, хуже уже не будет:)

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  9. chebrec 31.01.2019 11:03 # chebrec
    Барса псж ну что за топарь то а!!!

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