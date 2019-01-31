ПСЖ хочет Виллиана
ПСЖ может попытаться приобрести вингера "Челси" Виллиана перед закрытием зимнего трансферного окна.
На текущей неделе стало известно, что ПСЖ, соперник "Манчестер Юнайтед" по 1/8 финала Лиги Чемпионов, потерял с травмой плюсневой кости нападающего Неймара на срок до трех месяцев.
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники, травма Неймара может заставить парижан выйти на трансферный рынок в заключительный день месяца для покупки атакующего игрока.
В качестве своей цели чемпионы Лиги 1 избрали 30-летнего Виллиана, которого ранее в январе сватали в "Барселону" и Китай.
Добавим, что контракт Виллиана с "Челси" истекает через 18 месяцев. В этом сезоне Премьер-Лиги партнер Неймара по сборной Бразилии забил только три гола.
31.01.2019 11:00
Просмотров: 997
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
фейк агента вилика, для пользы общего дела
(ответить)
бегунка бестолкового сбагривают
(ответить)
люди знают кого хотят.
парень попылит ещё пару лет на хорошем уровне.
пенсы лохи.
(ответить)
продавать скорее пока они не передумали
(ответить)
Ребята. Научите меня собирать
(ответить)
Физручелло ведет синюю помойку к триумфу.
(ответить)
Давайте на Дракслера
(ответить)
Обои в старт, хуже уже не будет:)
(ответить)
Барса псж ну что за топарь то а!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий