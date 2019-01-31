ПСЖ хочет Виллиана

ПСЖ может попытаться приобрести вингера "Челси" Виллиана перед закрытием зимнего трансферного окна.

На текущей неделе стало известно, что ПСЖ, соперник "Манчестер Юнайтед" по 1/8 финала Лиги Чемпионов, потерял с травмой плюсневой кости нападающего Неймара на срок до трех месяцев.



Как сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники, травма Неймара может заставить парижан выйти на трансферный рынок в заключительный день месяца для покупки атакующего игрока.



В качестве своей цели чемпионы Лиги 1 избрали 30-летнего Виллиана, которого ранее в январе сватали в "Барселону" и Китай.



Добавим, что контракт Виллиана с "Челси" истекает через 18 месяцев. В этом сезоне Премьер-Лиги партнер Неймара по сборной Бразилии забил только три гола.