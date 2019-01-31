Лучшие моменты матчей Премьер-Лиги за вторник и среду (ВИДЕО)

Гонсало Игуаин Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 24-го тура Премьер-Лиги.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 10:20

Количество просмотров Просмотров: 1316

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Последние комментарии:




  1. firmino9 31.01.2019 12:19 # firmino9
    Вчера был какой то странный день. Добавьте сюда разьеб Ромы и поражение Ювентуса

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  2. imfake 31.01.2019 12:05 # imfake
    "Борнмут" — "Челси" — 4:0 (0:0)

    если не ошибаюсь, Бормут и в прошлом году изнасиловал свою сучку (членче) с таким же счетом. думаю, это уже становится чем-то вроде доброй традиции, как, например, обсыкание арбузников на этом сайте

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  3. electric 31.01.2019 11:54 # electric
    Ахахахахахахпхпхахпххпхпхпхахпхахпхпхпха
    Щолсбериииии
    После просмотра обзора Борнмут - щолсбери несправедливая ничья ЛФК вообще не кажется поводом для уныния.

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  4. j-silver 31.01.2019 11:47 # j-silver
    гонсало гуано сделал дубль уже или еще нет?

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  5. silva77 31.01.2019 11:26 # silva77
    Почему Лузерпыльцы ведет себя как будто они отстает от Сити на 1-2 очка?
    На самом деле у них 4+5+!
    Это доказывает сущность безтрофейников

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  6. irbis85 31.01.2019 11:23 # irbis85
    ппц у ливера поле...че лавэ на трансферы потратили, а на систему дренажа и подогрев поля уже не хватило??? позорище

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  7. pistolero-lfc 31.01.2019 10:55 # pistolero-lfc
    Пора уже начинать рубрику Забил ли Игуаин?

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  8. brown-ale 31.01.2019 10:52 # brown-ale
    Игуаин: А в Милане было не так уж плохо.

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  9. chebrec 31.01.2019 10:45 # chebrec
    Игуаин такой куда я попал?
    Ехехехехехехехе!!!

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  10. alexomck 31.01.2019 10:29 # alexomck
    хорош тигер Яга - новый Торрец, не меньше.

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  11. qwerty1234halil 31.01.2019 10:28 # qwerty1234halil
    Фанов Челси не осталось.

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  12. grafters 31.01.2019 10:25 # grafters
    Норм тур для Тоттенхэма и Арсенала. Фанам Челси - не унывать.

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