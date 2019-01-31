Лучшие моменты матчей Премьер-Лиги за вторник и среду (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 24-го тура Премьер-Лиги.
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31.01.2019 10:20
Просмотров: 1316
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Последние комментарии:
Вчера был какой то странный день. Добавьте сюда разьеб Ромы и поражение Ювентуса
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"Борнмут" — "Челси" — 4:0 (0:0)
если не ошибаюсь, Бормут и в прошлом году изнасиловал свою сучку (членче) с таким же счетом. думаю, это уже становится чем-то вроде доброй традиции, как, например, обсыкание арбузников на этом сайте
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Ахахахахахахпхпхахпххпхпхпхахпхахпхпхпха
Щолсбериииии
После просмотра обзора Борнмут - щолсбери несправедливая ничья ЛФК вообще не кажется поводом для уныния.
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гонсало гуано сделал дубль уже или еще нет?
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Почему Лузерпыльцы ведет себя как будто они отстает от Сити на 1-2 очка?
На самом деле у них 4+5+!
Это доказывает сущность безтрофейников
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ппц у ливера поле...че лавэ на трансферы потратили, а на систему дренажа и подогрев поля уже не хватило??? позорище
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Пора уже начинать рубрику Забил ли Игуаин?
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Игуаин: А в Милане было не так уж плохо.
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Игуаин такой куда я попал?
Ехехехехехехехе!!!
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хорош тигер Яга - новый Торрец, не меньше.
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Фанов Челси не осталось.
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Норм тур для Тоттенхэма и Арсенала. Фанам Челси - не унывать.
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