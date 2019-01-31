Каллум Уилсон пропустит три недели

Нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон перенес небольшую операцию на колене и теперь пропустит три недели.

Уилсону потребовалась замена вскоре после того, как в матче против "Вест Хэма" 19 января он забил свой 10-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги.



26-летний игрок сборной Англии не принял участия в разгроме "Челси" накануне вечером (4:0), а главный тренер "вишенок" Эдди Хау поведал, что и следующие матчи команда сыграет без своего лучшего бомбардира.



"Каллум только что перенес крайне незначительную операцию, исключительно чтобы подчистить колено. Мы думаем, он пропустит около трех недель, но это не слишком серьезно", — цитирует Хау Sky Sports.



Добавим, в предыдущие годы Уилсон перенес две серьезные травмы колена, поэтому на сей раз "Борнмут" должен уделить повышенное внимание полноценному выздоровлению Каллума.