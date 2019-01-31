"Арсенал" все еще может подписать Нкунку, но не Перишича или Карраско
Если "Арсенал" и подпишет еще одного игрока до закрытия зимнего трансферного окна, то им, вероятно, станет полузащитник ПСЖ Кристофер Нкунку, а не Иван Перишич или Янник Карраско.
Напомним, накануне "канониры" заручились до конца сезона услугами Дениса Суареса из "Барселоны", однако главный тренер лондонцев Унаи Эмери с самого начала был настроен на двух новичков.
Как стало известно BBC, "Арсеналу" не удалось договориться с "Интером" по аренде Перишича, как и не удалось убедить "Далянь Ифан" отпустить Карраско. А вот диалог по Нкунку все еще продолжается, хотя агент 21-летнего француза Жозе-Карл Пьер-Фанфан невысоко оценивает шансы на переход.
"Раз я сейчас у вас в студии, это плохой знак. Со стороны "Арсенала" существует реальный интерес к Нкунку, но переговоры проходят довольно сложно. Возможности "Арсенала" ограничены, они не могут покупать посреди сезона".
"Сейчас они договариваются с ПСЖ, и сделка все еще может состояться до дедлайна, но, как я уже сказал, мое присутствие здесь является плохим знаком".
"Мы оценим ситуацию Нкунку в июне, когда у него останется только один год по контракту. Он молодой парень, и ему нужно играть. Ему нужен проект на долгосрочную перспективу, и "Арсенал" мог стать таким, но в данный момент есть сложности. Если нам суждено подождать, мы подождем",— сообщил Пьер-Фанфан в эфире Canal+.
31.01.2019 09:00
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