"Сити" обеспокоен состоянием Эдерсона

Эдерсон "Манчестер Сити" обеспокоен состоянием здоровья своего голкипера Эдерсона, который получил травму ноги в матче против "Ньюкасла" в минувший вторник.

Незадолго до пенальти Мэтта Ритчи на 80-й минуте, ознаменовавшего сенсационную победу "сорок" со счетом 2:1, Эдерсон получил рассечение в области колена.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола даже отправил разминаться запасного голкипера Аро Мурича, но затем передумал делать замену.

Как сообщает The Telegraph, Эдерсон испытывал серьезный дискомфорт после матча, и это не может не тревожить Гвардиолу, чья команда уже в воскресенье сыграет против "Арсенала".

Тревогу "Сити" усиливает тот факт, что Муричу только 20 лет, а Клаудио Браво отсутствует с надрывом ахилла. В сложившейся ситуации Эдерсону, вероятно, придется играть, преодолевая болевой барьер.


Метки Манчестер Сити, травмы, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. mo-mo 31.01.2019 09:16 # mo-mo
    теперь у сити есть оправдание когда проебут гейсеналу

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  2. mc-od 31.01.2019 08:20 # mc-od
    Здоровья. Муричу вполне можно довериться.

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  3. pistolero-lfc 31.01.2019 08:01 # pistolero-lfc
    здоровья

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