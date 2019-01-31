"Сити" обеспокоен состоянием Эдерсона

"Манчестер Сити" обеспокоен состоянием здоровья своего голкипера Эдерсона, который получил травму ноги в матче против "Ньюкасла" в минувший вторник.

Незадолго до пенальти Мэтта Ритчи на 80-й минуте, ознаменовавшего сенсационную победу "сорок" со счетом 2:1, Эдерсон получил рассечение в области колена.



Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола даже отправил разминаться запасного голкипера Аро Мурича, но затем передумал делать замену.



Как сообщает The Telegraph, Эдерсон испытывал серьезный дискомфорт после матча, и это не может не тревожить Гвардиолу, чья команда уже в воскресенье сыграет против "Арсенала".



Тревогу "Сити" усиливает тот факт, что Муричу только 20 лет, а Клаудио Браво отсутствует с надрывом ахилла. В сложившейся ситуации Эдерсону, вероятно, придется играть, преодолевая болевой барьер.