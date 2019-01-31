"Сити" обеспокоен состоянием Эдерсона
"Манчестер Сити" обеспокоен состоянием здоровья своего голкипера Эдерсона, который получил травму ноги в матче против "Ньюкасла" в минувший вторник.
Незадолго до пенальти Мэтта Ритчи на 80-й минуте, ознаменовавшего сенсационную победу "сорок" со счетом 2:1, Эдерсон получил рассечение в области колена.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола даже отправил разминаться запасного голкипера Аро Мурича, но затем передумал делать замену.
Как сообщает The Telegraph, Эдерсон испытывал серьезный дискомфорт после матча, и это не может не тревожить Гвардиолу, чья команда уже в воскресенье сыграет против "Арсенала".
Тревогу "Сити" усиливает тот факт, что Муричу только 20 лет, а Клаудио Браво отсутствует с надрывом ахилла. В сложившейся ситуации Эдерсону, вероятно, придется играть, преодолевая болевой барьер.
31.01.2019 08:00
Просмотров: 883
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
теперь у сити есть оправдание когда проебут гейсеналу
(ответить)
Здоровья. Муричу вполне можно довериться.
(ответить)
здоровья
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий