Почеттино: "Теперь мы можем улыбнуться"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что выцарапанная победа против "Уотфорда" позволит его команде избавиться от негатива после вылета от кубковых соревнований на прошлой неделе.
На прошлой неделе "шпоры" в течение четырех дней выбыли из Кубка Лиги и Кубка Англии. С таким тяжелым чувством на душе подопечные Почеттино подошли к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Уотфорда", который не собрал и 30 тысяч зрителей на "Уэмбли".
Гол защитника "шершней" Крейга Кэткарта в первом тайме только усилил это негативное ощущение, однако "Тоттенхэм" не опускал рук и благодаря поздним голам Сон Хен Мина и Фернандо Льоренте вырвал победу — 2:1. Почеттино считает этот результат очень важным для психологического состояния команды, не говоря уже о турнирном положении.
"Предстоит сыграть еще много матчей. Вчера никто не ожидал, что "Ливерпуль" сыграет вничью, а "Манчестер Сити" проиграет, но таков футбол. Нам нужно продолжать идти вперед, упорно работать и стараться выигрывать свои матчи, а там станет видно".
"Это были тяжелые 90 минут. Мы забили в концовке, потому что не опускали руки и упорно трудились, чтобы изменить результат. Теперь мы можем улыбнуться".
"Это полностью заслуженная победа, игроки очень упорно трудились во благо этой команды и этого клуба. Я хочу еще раз поздравить их".
"Когда ты побеждаешь, побеждаешь и побеждаешь, мотивировать игроков, чтобы продолжать делать это, просто. Но когда твои дела не столь хороши, ты должен проявить силу духа и остаться верным своим принципам. Ты должен сохранить веру в то, как ты играешь, и верить, что сможешь изменить ситуацию".
"Это была сложная неделя, в течение которой мы столкнулись со множеством негатива, но теперь с этим покончено, и нам нужно поддерживать этот баланс. Мы выиграли матч, мы в хорошем положении в Премьер-Лиге, хотя мы по-прежнему расстроены из-за прошлой недели", — цитирует Почеттино Sky Sports.
31.01.2019 07:30
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Последние комментарии:
Со всеми их проблемами по ходу сезона, они продолжают добиваться результата. Леви надо всеми руками и ногами держаться за Почеттино летом. Второго такого доброго человека не отыщут.
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респект и уважуха тебе и твоим парням.
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бла бла бла
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