Сарри: "Может быть, я не в состоянии мотивировать этих игроков"

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри взял вину на себя за неожиданно крупное поражение от "Борнмута" со счетом 4:0, предположив, что он не является подходящим человеком, чтобы мотивировать своих игроков.

Накануне вечером "синие" потерпели свое самое крупное поражение за почти четверть века — с 5:1 против "Ливерпуля" в 1996 году. Команда Сарри оказалась беззащитна против скоростных атак "Борнмута", бросив играть во втором тайме.

После матча Сарри почти на целый час заперся с игроками в раздевалке и разбирался в причинах произошедшего. Наконец, выйдя к журналистам, итальянец предположил, что дело в нем.

"Я не в состоянии это объяснить, потому что мы играли очень хорошо в первом тайме. Мы очень рано пропустили во втором тайме, но впереди у нас было еще 43 минуты. Мы должны были продолжать играть, как играем, и только".

"Может быть, это моя вина. Может быть, я не в состоянии мотивировать эту группу игроков. Я не знаю, почему. Но мне нужно понять и понять очень скоро, потому что мы играем каждые три дня".

"Мы делаем что-то не так — в плане нашего настроя, конечно. Мне нужно понять, почему. Нам нужно иначе реагировать на возникающие сложности. Мне очень тяжело это понять. Я стараюсь и буду стараться завтра, но это непросто".

"Когда ты перестаешь играть, то можешь пропустить четыре или пять голов. Мы перестали играть как команда и перестали обороняться. Мы оказались в беде, и результат — это лишь следствие нашей игры".

"В конце первого тайма было невозможно предположить, что второй тайм станет катастрофой, и я хочу понять, почему. Как и два месяца назад, столкнувшись со сложностями, мы потеряли свою индивидуальность и стали играть как 11 отдельных игроков", — цитирует Сарри Sky Sports.


Метки Борнмут, Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 07:10

Количество просмотров Просмотров: 3092

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 31.01.2019 08:41 # vyrentz
    Это проклятье чукотских наворованных кровавых денег, как вообще за эту хрень можно болеть? Вы ещё мусора на новые дубинки деньги соберите.

    (ответить)

  2. makaku 31.01.2019 08:38 # makaku
    Может надо разогнать этих недоигроков и собрать команду профессионалов, готовых показывать свою лучшую игру вне зависимости от того, кто является тренером?

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  3. x2 31.01.2019 08:12 # x2
    Какой же Луиз конченый клоун. Если он стоит 50 лямов, то Ван Дейк и Кулибали должны стоить 150 млн.фунтов каждый.

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  4. mixmaster 31.01.2019 07:50 # mixmaster
    Пенсы женитесь, ну или мужайтесь, хз че вам щаз делать

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  5. redevilsfun 31.01.2019 07:49 # redevilsfun
    Пенсам видите ли нужна мотивация, чтобы играть футбол.

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  6. mkcfc 31.01.2019 07:46 # mkcfc
    Хули тут объяснять если у тебя нет центра поля и в защите проходной двор с клоуном Луизом, который не может догнать и выбрать правильную позицию.

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  7. papka-legend 31.01.2019 07:38 # papka-legend
    Sorryball

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  8. electric 31.01.2019 07:31 # electric
    Всё норм. Это же щолбси - клуб с 14-летней историей. К чему эти недоумения?

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  9. goya 31.01.2019 07:28 # goya
    Ну вот после таких слов даже у меня бомбить начало. Уже в первом тайме могло все завершиться так же. Даже я это видел, и понимал что если оборона не будет более организованной во втором тайме, то быть беде. Ваша вина не в неумении мотивировать ,а в не умении строить тактически и позиционно.

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  10. pistolero-lfc 31.01.2019 07:18 # pistolero-lfc
    как жаль, что очередного тренера сливают крысы из Stand for Bitches

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  11. klementino 31.01.2019 07:17 # klementino
    Может быть,а может и нет,а может пошел ты

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