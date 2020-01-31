Сарри: "Может быть, я не в состоянии мотивировать этих игроков"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри взял вину на себя за неожиданно крупное поражение от "Борнмута" со счетом 4:0, предположив, что он не является подходящим человеком, чтобы мотивировать своих игроков.

Накануне вечером "синие" потерпели свое самое крупное поражение за почти четверть века — с 5:1 против "Ливерпуля" в 1996 году. Команда Сарри оказалась беззащитна против скоростных атак "Борнмута", бросив играть во втором тайме.



После матча Сарри почти на целый час заперся с игроками в раздевалке и разбирался в причинах произошедшего. Наконец, выйдя к журналистам, итальянец предположил, что дело в нем.



"Я не в состоянии это объяснить, потому что мы играли очень хорошо в первом тайме. Мы очень рано пропустили во втором тайме, но впереди у нас было еще 43 минуты. Мы должны были продолжать играть, как играем, и только".



"Может быть, это моя вина. Может быть, я не в состоянии мотивировать эту группу игроков. Я не знаю, почему. Но мне нужно понять и понять очень скоро, потому что мы играем каждые три дня".



"Мы делаем что-то не так — в плане нашего настроя, конечно. Мне нужно понять, почему. Нам нужно иначе реагировать на возникающие сложности. Мне очень тяжело это понять. Я стараюсь и буду стараться завтра, но это непросто".



"Когда ты перестаешь играть, то можешь пропустить четыре или пять голов. Мы перестали играть как команда и перестали обороняться. Мы оказались в беде, и результат — это лишь следствие нашей игры".



"В конце первого тайма было невозможно предположить, что второй тайм станет катастрофой, и я хочу понять, почему. Как и два месяца назад, столкнувшись со сложностями, мы потеряли свою индивидуальность и стали играть как 11 отдельных игроков", — цитирует Сарри Sky Sports.