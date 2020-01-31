Сарри: "Может быть, я не в состоянии мотивировать этих игроков"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри взял вину на себя за неожиданно крупное поражение от "Борнмута" со счетом 4:0, предположив, что он не является подходящим человеком, чтобы мотивировать своих игроков.
Накануне вечером "синие" потерпели свое самое крупное поражение за почти четверть века — с 5:1 против "Ливерпуля" в 1996 году. Команда Сарри оказалась беззащитна против скоростных атак "Борнмута", бросив играть во втором тайме.
После матча Сарри почти на целый час заперся с игроками в раздевалке и разбирался в причинах произошедшего. Наконец, выйдя к журналистам, итальянец предположил, что дело в нем.
"Я не в состоянии это объяснить, потому что мы играли очень хорошо в первом тайме. Мы очень рано пропустили во втором тайме, но впереди у нас было еще 43 минуты. Мы должны были продолжать играть, как играем, и только".
"Может быть, это моя вина. Может быть, я не в состоянии мотивировать эту группу игроков. Я не знаю, почему. Но мне нужно понять и понять очень скоро, потому что мы играем каждые три дня".
"Мы делаем что-то не так — в плане нашего настроя, конечно. Мне нужно понять, почему. Нам нужно иначе реагировать на возникающие сложности. Мне очень тяжело это понять. Я стараюсь и буду стараться завтра, но это непросто".
"Когда ты перестаешь играть, то можешь пропустить четыре или пять голов. Мы перестали играть как команда и перестали обороняться. Мы оказались в беде, и результат — это лишь следствие нашей игры".
"В конце первого тайма было невозможно предположить, что второй тайм станет катастрофой, и я хочу понять, почему. Как и два месяца назад, столкнувшись со сложностями, мы потеряли свою индивидуальность и стали играть как 11 отдельных игроков", — цитирует Сарри Sky Sports.
31.01.2019 07:10
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Последние комментарии:
Это проклятье чукотских наворованных кровавых денег, как вообще за эту хрень можно болеть? Вы ещё мусора на новые дубинки деньги соберите.
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Может надо разогнать этих недоигроков и собрать команду профессионалов, готовых показывать свою лучшую игру вне зависимости от того, кто является тренером?
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Какой же Луиз конченый клоун. Если он стоит 50 лямов, то Ван Дейк и Кулибали должны стоить 150 млн.фунтов каждый.
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Пенсы женитесь, ну или мужайтесь, хз че вам щаз делать
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Пенсам видите ли нужна мотивация, чтобы играть футбол.
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Хули тут объяснять если у тебя нет центра поля и в защите проходной двор с клоуном Луизом, который не может догнать и выбрать правильную позицию.
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Sorryball
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Всё норм. Это же щолбси - клуб с 14-летней историей. К чему эти недоумения?
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Ну вот после таких слов даже у меня бомбить начало. Уже в первом тайме могло все завершиться так же. Даже я это видел, и понимал что если оборона не будет более организованной во втором тайме, то быть беде. Ваша вина не в неумении мотивировать ,а в не умении строить тактически и позиционно.
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как жаль, что очередного тренера сливают крысы из Stand for Bitches
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Может быть,а может и нет,а может пошел ты
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