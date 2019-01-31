Юрген Клопп недоволен судейством Аткинсона
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал на судейские решения Мартина Аткинсона после потери двух очков в домашнем матче против "Лестера".
Неожиданно столкнувшись с ожесточенным сопротивлением "лис", "красные" были вынуждены довольствоваться только ничьей — 1:1. Этот результат позволил "Ливерпулю" нарастить свой отрыв от "Манчестер Сити" во главе таблицы лишь на одно очко, вместо трех.
По мнению Клоппа, влияние на результат оказало судейство. Юрген не понимает, почему Аткинсон проигнорировал нарушение правил Рикарду Перейры на Наби Кейта в чужой штрафной и не зафиксировал фол последней надежды Харри Магуайра на Садио Мане.
"Соперник имел свои моменты, поэтому 1:1 — абсолютно нормальный результат. Тем не менее, я думаю, каждый согласится, что мы могли получить пенальти. Мы должны были получить пенальти. Я не знаю, почему этого не произошло".
"Плюс ситуация с фолом Магуайра. Садио Мане выходил бы на ворота даже не один, потому что рядом был Мохамед Салах. Это двое против одного, и если это не явный голевой момент, тогда я даже не знаю, что это такое".
"Но повторюсь, "Лестер" имел свои моменты, и они не виноваты в этой ситуации — это чисто судейское решение. Теперь нам остается лишь принять результат, и с этим у нас нет проблем", — цитирует Клоппа Sky Sports.
31.01.2019 06:55
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Последние комментарии:
Мансур не малые деньги заплатил
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Не удивлен судейству Аткинсона, ведь это манк в душе. Что и следовало ожидать от него.
С другой стороны надо выигрывать в таких сложных матчах, бороться до конца. Тот же Мане мог держаться на ногах. Думаю полезная взбучка для игроков, для Клоппа, пора протереть очки и сделать выводы.
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Адкинсон такая же мразь как и Тэйлор
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А этот, все ноет и ноет)
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А кто-то доволен, и, видимо, тот самый кто-то для Аткинсона важнее риска. Хотя какой риск, ФА позволяет этим хуесосам со свистком делать что угодно и безнаказанно
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Да этих старых коррупционеров только вар приструнит и повторы на экране стадиона в режиме реального времени. Поскорее бы уже ввели систему в апл, в кубке англии здорово видеоассистент работал
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Засудили по сути чемпиков. Ну тем слаще будет в мае.
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Надо бы Аткинсона на тотализатор проверить. Тут не единичные ошибки, а целенаправленные систематические действия были по ходу матча.
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Шейхи подкинули денег куда надо. До конца сезона будет этот беспредел, надо накоутировать своих соперников
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там где Чолси и Мансити соснули (я про матч против Лестора) , Ливерпуль выцарапал ничью. Неплохо! а судью на мыло!
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