Юрген Клопп недоволен судейством Аткинсона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал на судейские решения Мартина Аткинсона после потери двух очков в домашнем матче против "Лестера".

Неожиданно столкнувшись с ожесточенным сопротивлением "лис", "красные" были вынуждены довольствоваться только ничьей — 1:1. Этот результат позволил "Ливерпулю" нарастить свой отрыв от "Манчестер Сити" во главе таблицы лишь на одно очко, вместо трех.



По мнению Клоппа, влияние на результат оказало судейство. Юрген не понимает, почему Аткинсон проигнорировал нарушение правил Рикарду Перейры на Наби Кейта в чужой штрафной и не зафиксировал фол последней надежды Харри Магуайра на Садио Мане.



"Соперник имел свои моменты, поэтому 1:1 — абсолютно нормальный результат. Тем не менее, я думаю, каждый согласится, что мы могли получить пенальти. Мы должны были получить пенальти. Я не знаю, почему этого не произошло".



"Плюс ситуация с фолом Магуайра. Садио Мане выходил бы на ворота даже не один, потому что рядом был Мохамед Салах. Это двое против одного, и если это не явный голевой момент, тогда я даже не знаю, что это такое".



"Но повторюсь, "Лестер" имел свои моменты, и они не виноваты в этой ситуации — это чисто судейское решение. Теперь нам остается лишь принять результат, и с этим у нас нет проблем", — цитирует Клоппа Sky Sports.