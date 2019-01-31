"Тоттенхэм" вырвал победу против "Уотфорда"

Фернандо Льоренте Два поздних гола позволили "Тоттенхэму" вырвать волевую победу в домашнем противостоянии с "Уотфордом" — 2:1.

Относительно поражения 2:0 от "Кристал Пэлас" в Кубке Англии в старте у "шпор" произошло восемь изменений, самым заметным из которых стало возвращение с Кубка Азии Сон Хен Мина.

Наставник "шершней" Хави Грасия сделал столько же перестановок — уцелели лишь Крейг Кэткарт, Дарил Янмат и Уилл Хьюз.

В начале матча игра была более-менее равной. Хозяева достаточно резво стартовали, но затем стали подражать сопернику, который никуда не спешил.

Весьма унылое течение матча было нарушено на 38-й минуте, когда Уго Льорис решил сыграть на выходе при подаче углового у своих ворот, но остановился на полпути и позволил Кэткарту поразить головой цель — 0:1.

Отыгрываться против соперника, сосредоточившегося на удержании минимального преимущества, "шпорам" было тяжело. "Тоттенхэм" атаковал невыразительно, а Фернандо Льоренте оба своих момента загубил.

Помощь для "Тоттенхэма" пришла оттуда, откуда ее и ждали, хотя и поздновато. На 80-й минуте Сон подхватил мяч в штрафной, улучшил свою позицию и с левой ноги расстрелял ворота — 1:1.

Прошло еще семь минут, и Льоренте превратился из антигероя в героя, замкнув головой на дальней штанге отличную подачу Данни Роуза — 2:1.

"Тоттенхэм" был вознагражден за свою настойчивость, одержав важнейшую победу в тяжелейший момент сезона. Это был тот матч, когда результат гораздо важнее продемонстрированной игры.

"Тоттенхэм" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 01:05

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  1. lexa-arsenal 31.01.2019 01:15 # lexa-arsenal
    Насосали

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  2. ray-black 31.01.2019 01:14 # ray-black
    Льоренте одним точным ударом из главных неудачников матча выскочил в герои) Вот уж поистине. Вратарь или защитник ошибется и становится главным виновником. А форвард может пороть весь матч, а потом забить победный гол и все: герой)

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  3. hammersmith 31.01.2019 01:08 # hammersmith
    "Тоттенхэм" вырвал победу против "Уотфорда" и унизил "Челси"

    Источник: http://fapl.ru/

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  4. pistolero-lfc 31.01.2019 01:07 # pistolero-lfc
    Это команда может дать бой Мансити

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