"Тоттенхэм" вырвал победу против "Уотфорда"

Два поздних гола позволили "Тоттенхэму" вырвать волевую победу в домашнем противостоянии с "Уотфордом" — 2:1.

Относительно поражения 2:0 от "Кристал Пэлас" в Кубке Англии в старте у "шпор" произошло восемь изменений, самым заметным из которых стало возвращение с Кубка Азии Сон Хен Мина.



Наставник "шершней" Хави Грасия сделал столько же перестановок — уцелели лишь Крейг Кэткарт, Дарил Янмат и Уилл Хьюз.



В начале матча игра была более-менее равной. Хозяева достаточно резво стартовали, но затем стали подражать сопернику, который никуда не спешил.



Весьма унылое течение матча было нарушено на 38-й минуте, когда Уго Льорис решил сыграть на выходе при подаче углового у своих ворот, но остановился на полпути и позволил Кэткарту поразить головой цель — 0:1.



Отыгрываться против соперника, сосредоточившегося на удержании минимального преимущества, "шпорам" было тяжело. "Тоттенхэм" атаковал невыразительно, а Фернандо Льоренте оба своих момента загубил.



Помощь для "Тоттенхэма" пришла оттуда, откуда ее и ждали, хотя и поздновато. На 80-й минуте Сон подхватил мяч в штрафной, улучшил свою позицию и с левой ноги расстрелял ворота — 1:1.



Прошло еще семь минут, и Льоренте превратился из антигероя в героя, замкнув головой на дальней штанге отличную подачу Данни Роуза — 2:1.



"Тоттенхэм" был вознагражден за свою настойчивость, одержав важнейшую победу в тяжелейший момент сезона. Это был тот матч, когда результат гораздо важнее продемонстрированной игры.



"Тоттенхэм" — "Уотфорд". Отчет о матче