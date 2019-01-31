"Лестер" дал бой "Ливерпулю"

"Ливерпуль" развил свое преимущество во главе Премьер-Лиги только до пяти очков вместо семи, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением "Лестера" — 1:1.

Защитник Виргил Ван Дейк, как и ожидалось, оправился после болезни и сохранил место в старте "красных". А вот Джеймса Милнера и Фабиньо команда недосчиталась, вместо них появились Джердан Шакири и Джорджиньо Вейналдум.



В старт "лис" относительно поражения 4:3 от "Вулверхэмптона" вернулись Джонни Эванс, Джеймс Мэддисон и Марк Олбрайтон, заменив Уэса Моргана, Данни Симпсона и Харви Барнса.



Хозяевам "Энфилда" хватило всего двух минут, чтобы открыть счет. Роберто Фирмино оставил мяч Садио Мане на краю штрафной, а сенегалец чуть улучшил свою позицию и пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.



На шестой минуте едва не отличился уже сам Фирмино — голкипер гостей Каспер Шмейхель справился с ударом бразильца.



Преимущество "Ливерпуля" было подавляющим — "Лестер" просто не мог выйти со своей половины поля. Однако нужно отдать должное гостям, оборонялись они дисциплинированно.



На 25-й минуте "лисам" предоставилась возможность огрызнуться. Алиссон неудачно ввел мяч от своих ворот, а совершившийся перехват Олбрайтон поспешил навесить на голову Мэддисона. Джеймс был обязан сравнивать счет, но удар у него не получился.



Этот момент убедил гостей, что смысла отсиживаться в обороне нет. Остаток тайма вместил в себя несколько полумоментов на обоих концах поля, но по-настоящему голевых ситуацией не возникало.



Когда же команды уже готовились уйти в раздевалку, "Лестер" сравнял счет. Бен Чилуэлл головой вернул к воротам отбитый за пределы штрафной мяч, а задержавшийся впереди Магуайр технично нанес удар в касание — 1:1.



Второй тайм "лисы" начали на удивление дерзко. Подопечные Клода Пюэля просто переигрывали лидера Премьер-Лиги и едва не забили второй гол.



У "Ливерпуля" игра после перерыва не клеилась, а рефери Мартин Аткинсон не пожелал протянуть руку помощи хозяевам, хотя основания на то имелись.



В заключительной стадии матча "красные" принялись наращивать давление, но "Лестер" стойко оборонялся и по-прежнему охотно показывал зубы. Счет так и не изменился до финального свистка.



Этот матч чем-то напомнил игру "Манчестер Сити" днем ранее. "Ливерпуль" тоже забил быстрый гол, но затем сбавил обороты и так и не смог вернуться к своей привычной игре. "Красные" все равно укрепили свое лидерство в таблице, но не настолько, насколько могли.



"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче