"Лестер" дал бой "Ливерпулю"
"Ливерпуль" развил свое преимущество во главе Премьер-Лиги только до пяти очков вместо семи, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением "Лестера" — 1:1.
Защитник Виргил Ван Дейк, как и ожидалось, оправился после болезни и сохранил место в старте "красных". А вот Джеймса Милнера и Фабиньо команда недосчиталась, вместо них появились Джердан Шакири и Джорджиньо Вейналдум.
В старт "лис" относительно поражения 4:3 от "Вулверхэмптона" вернулись Джонни Эванс, Джеймс Мэддисон и Марк Олбрайтон, заменив Уэса Моргана, Данни Симпсона и Харви Барнса.
Хозяевам "Энфилда" хватило всего двух минут, чтобы открыть счет. Роберто Фирмино оставил мяч Садио Мане на краю штрафной, а сенегалец чуть улучшил свою позицию и пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.
На шестой минуте едва не отличился уже сам Фирмино — голкипер гостей Каспер Шмейхель справился с ударом бразильца.
Преимущество "Ливерпуля" было подавляющим — "Лестер" просто не мог выйти со своей половины поля. Однако нужно отдать должное гостям, оборонялись они дисциплинированно.
На 25-й минуте "лисам" предоставилась возможность огрызнуться. Алиссон неудачно ввел мяч от своих ворот, а совершившийся перехват Олбрайтон поспешил навесить на голову Мэддисона. Джеймс был обязан сравнивать счет, но удар у него не получился.
Этот момент убедил гостей, что смысла отсиживаться в обороне нет. Остаток тайма вместил в себя несколько полумоментов на обоих концах поля, но по-настоящему голевых ситуацией не возникало.
Когда же команды уже готовились уйти в раздевалку, "Лестер" сравнял счет. Бен Чилуэлл головой вернул к воротам отбитый за пределы штрафной мяч, а задержавшийся впереди Магуайр технично нанес удар в касание — 1:1.
Второй тайм "лисы" начали на удивление дерзко. Подопечные Клода Пюэля просто переигрывали лидера Премьер-Лиги и едва не забили второй гол.
У "Ливерпуля" игра после перерыва не клеилась, а рефери Мартин Аткинсон не пожелал протянуть руку помощи хозяевам, хотя основания на то имелись.
В заключительной стадии матча "красные" принялись наращивать давление, но "Лестер" стойко оборонялся и по-прежнему охотно показывал зубы. Счет так и не изменился до финального свистка.
Этот матч чем-то напомнил игру "Манчестер Сити" днем ранее. "Ливерпуль" тоже забил быстрый гол, но затем сбавил обороты и так и не смог вернуться к своей привычной игре. "Красные" все равно укрепили свое лидерство в таблице, но не настолько, насколько могли.
"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче
31.01.2019 01:00
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Последние комментарии:
Арсенал на своем законном троне.
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Кстати, хорошо, что так разгромно проиграли. Будет любопытно увидеть реакцию. Вообще, как их это заденет. Если бы проиграли 1-0 или 2-0, то было бы стандартно: блеат, нам что-т не повезло, норм гамали же. А тут уже удар ниже пояса.
(ответить)
Ахаха, знал же ведь, сук..)) На изи могли отрыв уменшить. В результате сами подарили матч мертвому Ньюкаслу..)) А на фапли школота несмышленая о чемпике кричали! Алло, еще только январь заканчивается. Это игра, это АПЛ.
Ну да ладно, козахам с безвизом не унывать. Надеюсь, Игуаин затащит Дуремара..)) Шпоры молодцы, Кейн со здоровой дочкой вернется, всем еще попьет крови. И да, надеюсь, запал пригородного Голлума хватит на бестрофейников. Как-то так. Всем адекватным удачи, денег и любви...
C'MON CITY! C'MON KPACUBO!
(ответить)
Сегодня засек, что чумазый тероррист заходит в штрафную площадь и там xуйню творит, которая не относися к футболу, дожидаясь чтобы возле него чья-нибудь рука/нога сверкнула, падает и разворачивает драму маленького мусульманина. Лузерка уже хоть как-нибудь хочет подольше побыть на 1-м месте, чтобы потом доказывать свою псевдотоповость.
(ответить)
Мората: имел моменты, но не забивал
Игуаин: не имеет моменты.
Пенсы, 2 + 2 сложите?
(ответить)
0.5-1.3
ахуенно отскочили))
(ответить)
Надеюсь, что сегодня играл педро, а не обои, из-за того, что последний недавно гамал и был из-за этого уставший
Меня его привозы на ровном месте бесят пздц. Причем ему удается так привозить, что постоянно у соперника получается острая контра. Как будто специально дожидается, когда все пенсы подойдут поближе к штрафной соперника и потом возле центра поля дает пас в ноги соперника
(ответить)
Короче я здесь рядом с Мадуро сиду, селфи хуй покажу марихуана ваще 5$ стоит я хуярюсь целыми днями и захожу сюда с мигелем он учить меня с зади правильно писать по испански. Не знаю что здесь будет завтра но я лечу в Польшу там оказывается вкусные мороженое делают наши гастрабайтеры из украины и вам же советую ах да на счет запятых и точек сами ставьте и сами заканчиваете
La ushel ya v pizdu
(ответить)
Удачи Челси в ЛЕ.
5 Челси 24 47
(ответить)
Знать бы, дорогая
Что поступит так сурово
С Астера мечтами
Ебаный Рома!
Источник: http://fapl.ru/posts/68483/?c=1
(ответить)
Менеджер "Челси" Маурицио Сарри по-прежнему держит своих игроков в раздевалке. Игра закончилась 40 минут назад.
Он выгнал весь персонал. Только Сарри и игроки.
Пхах ах, оргия там, минеты катает игрокам по очереди
(ответить)
Менеджер "Челси" Маурицио Сарри по-прежнему держит своих игроков в раздевалке. Игра закончилась 40 минут назад.
Он выгнал весь персонал. Только Сарри и игроки.
(ответить)
Радует что и лузерку о6ассали, чемпик откладывается, хыыыыыыыы))
(ответить)
Оставить Сарри, пусть и рисково пздц
(ответить)
И ещё вопрос: можно ли начинать отсчёт сухарей Игуаина?
(ответить)
По многочисленным просьбам скину вам ТРЭК:
Все как и предсказывали пенсы. Нужен был только нападающий все беды из-за Мораты.
Мората уехал ... клоуны остались.
Ебаный Сарри
Хуевы гимнастки
Бляди в синей майке
Жопары-педерасты
Контуженные пенсы
Как ссаные матрасы
Весь вечер у экранов
Пидарасы!
Реджиста с передачей
Ебаный обманщик
Бедняги Виллианы
Старей, чем были раньше
Пердак пенсов полыхает
Не от хорошей жизни
Если бы вы знали
Как их тут пиздят!
До старта сезона
Обещали Нечто
Шапито открыто
У моста за речкой
Знать бы, дорогая
Что поступит так сурово
С Астера мечтами
Ебаный Рома!
(ответить)
Интересно, пенсы уже все переобулись, как водится, или ещё остались, кто верит в высокоинтеллектуальный атакующий футбол Сарри и в феноменального реджисту Жоржиньо?
(ответить)
Что тут, местные пенсы уже насосались пись? Что за мразота
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ща "адекватные" изойдут на повидло и обвинят судей во всех их неудачах
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Челси проиграл 3 подряд выездных матча во всех соревнованиях без забитых голов впервые с декабря 1991 года (тогда было 4 матча).
Кек
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