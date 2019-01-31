"Борнмут" унизил "Челси"
"Челси" потерпел унизительное поражение в гостях у "Борнмута", пропустив четыре безответных мяча.
После победы 2:0 над "Вест Хэмом" в старт "вишенок" вернулись Эндрю Сурман и Джуниор Станислас, заменив Джефферсона Лерму и Каллума Уилсона.
Гонсало Игуаин стал одним из четырех игроков, сохранивших место в стартовом составе "синих" относительно кубкового матча с "Шеффилд Уэнсдей". Эмерсон Палмери вышел на левый фланг обороны вместо Маркоса Алонсо.
Первый опасный момент в матче возник на седьмой минуте, когда Матео Ковачич на дальней штанге замыкал головой подачу партнера. Голкипер "Борнмута" Артур Боруц кончиками пальцев перевел мяч в перекладину.
"Челси" атаковал большими силами, однако с течением времени "вишенки" подстроились под такую игру и принялись огрызаться быстрыми комбинациями. Пару раз им удалось потревожить Кепу Аррисабалагу, но тот был надежен.
В самом начале второго тайма счет был открыт, и сделал это "Борнмут". Ворвавшийся в штрафную Джошуа Кинг пробил без помех после обратного паса с края площадки от Дэвида Брукса — 1:0.
Пропущенный гол разозлил "синих", и они принялись отчаянно давить. Однако хозяева затаились и на 63-й минуте результативно ответили. Брукс два раза подряд выставил Давида Луиса в дураках, после чего поразил ворота — 2:0.
"Челси" оказался в нокдауне, и "Борнмут" поспешил этим воспользоваться, чтобы добить соперника. На 74-й минуте Кинг завершил стремительную контратаку, пробив в касание после передачи по флангу и прострела к воротам — 3:0.
В остатке матча "вишенки" не позволили "синим" размочить счет, а уже в компенсированное время усилиями едва вышедшего на замену Чарли Дэниэлса забили четвертый — 4:0.
"Борнмут" заслуженно победил, показав отличную контратакующую игру против "Челси", который становится слишком предсказуемым для соперников. Маурицио Сарри предстоит поломать голову над тем, что пошло не так.
"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче
31.01.2019 00:45
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Последние комментарии:
Это все ваши вафли))) не плачьте убогие
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катали норм, в атаке лишь не доводили до верного. просто как будто не хотели не знамо почему
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Попросит вафли)))
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Азара нужно было продавать летом уже. Он душой уже давно где то в другом месте.
(ответить)
Даже как-то стыдно было закинуть две палки этому середняку
(ответить)
как и ожидалось Борнмут особо не напрягаясь обыграл середняк
(ответить)
Пхахах. Решите задачу: Синий (Челси)+желтый (моча)= ?
Подсказка: 4-0
p.s. не расстраивайтесь, челсюки, будет и на вашей улице еще праздник.
p.p.s. Но это не точно ;)
(ответить)
Канте в опорку!
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Чем ещё хороша эта пора - всех глоров и псевдоболел выводит на чистую воду.
Продолжайте срывать маски, bezviz, godfather, ry-l, кто на очереди?
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Интересно что скажет Сарри
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что это было?
действительно счёт унизительный.
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в этом туре у всех доходя до штрафной - ноль мысли.
это было шоу Мс, Мю, Челси и Ливер.
Шпоры и Арс уже перед этим слили середнякам, поэтому в этом туре выиграли
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не нада было смеят вчера над мю, вот и вам ответ. зато мю виташил тот матч в атличиё от вас
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Все как обычно обоссали синюю помойку и вместе с ними и ДЯТЛА БЕЗВИЗА ЛИВЕРПУЛЬ РУЛИТ,ну а Безвиз сосет мороженое в пОЛЬШЕ
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Ф - философия
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Челси с победой
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Верните Морату с бакаёкая блять.
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Не помню чтобы аристократы просирали 4-0
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у сытей очко сжалось после второго гола ттх
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Луна в козероге что ли эти 2 дня)) Рома 7-1. Юве 2-0. Все фавориты проебали кроме тотенхема.
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