"Борнмут" унизил "Челси"

"Челси" потерпел унизительное поражение в гостях у "Борнмута", пропустив четыре безответных мяча.

После победы 2:0 над "Вест Хэмом" в старт "вишенок" вернулись Эндрю Сурман и Джуниор Станислас, заменив Джефферсона Лерму и Каллума Уилсона.



Гонсало Игуаин стал одним из четырех игроков, сохранивших место в стартовом составе "синих" относительно кубкового матча с "Шеффилд Уэнсдей". Эмерсон Палмери вышел на левый фланг обороны вместо Маркоса Алонсо.



Первый опасный момент в матче возник на седьмой минуте, когда Матео Ковачич на дальней штанге замыкал головой подачу партнера. Голкипер "Борнмута" Артур Боруц кончиками пальцев перевел мяч в перекладину.



"Челси" атаковал большими силами, однако с течением времени "вишенки" подстроились под такую игру и принялись огрызаться быстрыми комбинациями. Пару раз им удалось потревожить Кепу Аррисабалагу, но тот был надежен.



В самом начале второго тайма счет был открыт, и сделал это "Борнмут". Ворвавшийся в штрафную Джошуа Кинг пробил без помех после обратного паса с края площадки от Дэвида Брукса — 1:0.



Пропущенный гол разозлил "синих", и они принялись отчаянно давить. Однако хозяева затаились и на 63-й минуте результативно ответили. Брукс два раза подряд выставил Давида Луиса в дураках, после чего поразил ворота — 2:0.



"Челси" оказался в нокдауне, и "Борнмут" поспешил этим воспользоваться, чтобы добить соперника. На 74-й минуте Кинг завершил стремительную контратаку, пробив в касание после передачи по флангу и прострела к воротам — 3:0.



В остатке матча "вишенки" не позволили "синим" размочить счет, а уже в компенсированное время усилиями едва вышедшего на замену Чарли Дэниэлса забили четвертый — 4:0.



"Борнмут" заслуженно победил, показав отличную контратакующую игру против "Челси", который становится слишком предсказуемым для соперников. Маурицио Сарри предстоит поломать голову над тем, что пошло не так.



"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче