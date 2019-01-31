"Борнмут" унизил "Челси"

Дэвид Брукс "Челси" потерпел унизительное поражение в гостях у "Борнмута", пропустив четыре безответных мяча.

После победы 2:0 над "Вест Хэмом" в старт "вишенок" вернулись Эндрю Сурман и Джуниор Станислас, заменив Джефферсона Лерму и Каллума Уилсона.

Гонсало Игуаин стал одним из четырех игроков, сохранивших место в стартовом составе "синих" относительно кубкового матча с "Шеффилд Уэнсдей". Эмерсон Палмери вышел на левый фланг обороны вместо Маркоса Алонсо.

Первый опасный момент в матче возник на седьмой минуте, когда Матео Ковачич на дальней штанге замыкал головой подачу партнера. Голкипер "Борнмута" Артур Боруц кончиками пальцев перевел мяч в перекладину.

"Челси" атаковал большими силами, однако с течением времени "вишенки" подстроились под такую игру и принялись огрызаться быстрыми комбинациями. Пару раз им удалось потревожить Кепу Аррисабалагу, но тот был надежен.

В самом начале второго тайма счет был открыт, и сделал это "Борнмут". Ворвавшийся в штрафную Джошуа Кинг пробил без помех после обратного паса с края площадки от Дэвида Брукса — 1:0.

Пропущенный гол разозлил "синих", и они принялись отчаянно давить. Однако хозяева затаились и на 63-й минуте результативно ответили. Брукс два раза подряд выставил Давида Луиса в дураках, после чего поразил ворота — 2:0.

"Челси" оказался в нокдауне, и "Борнмут" поспешил этим воспользоваться, чтобы добить соперника. На 74-й минуте Кинг завершил стремительную контратаку, пробив в касание после передачи по флангу и прострела к воротам — 3:0.

В остатке матча "вишенки" не позволили "синим" размочить счет, а уже в компенсированное время усилиями едва вышедшего на замену Чарли Дэниэлса забили четвертый — 4:0.

"Борнмут" заслуженно победил, показав отличную контратакующую игру против "Челси", который становится слишком предсказуемым для соперников. Маурицио Сарри предстоит поломать голову над тем, что пошло не так.

"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче


Метки Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2019 00:45

Количество просмотров Просмотров: 3458

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Последние комментарии:




  1. ibra-goool 31.01.2019 01:18 # ibra-goool
    Это все ваши вафли))) не плачьте убогие

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  2. gidro-met 31.01.2019 01:16 # gidro-met
    катали норм, в атаке лишь не доводили до верного. просто как будто не хотели не знамо почему

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  3. ibra-goool 31.01.2019 01:13 # ibra-goool
    Попросит вафли)))

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  4. idel 31.01.2019 01:13 # idel
    Азара нужно было продавать летом уже. Он душой уже давно где то в другом месте.

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  5. lexa-arsenal 31.01.2019 01:13 # lexa-arsenal
    Даже как-то стыдно было закинуть две палки этому середняку

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  6. manreds 31.01.2019 01:11 # manreds
    как и ожидалось Борнмут особо не напрягаясь обыграл середняк

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  7. opt1k 31.01.2019 01:11 # opt1k
    Пхахах. Решите задачу: Синий (Челси)+желтый (моча)= ?
    Подсказка: 4-0
    p.s. не расстраивайтесь, челсюки, будет и на вашей улице еще праздник.
    p.p.s. Но это не точно ;)

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  8. brown-ale 31.01.2019 01:11 # brown-ale
    Канте в опорку!

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  9. idel 31.01.2019 01:10 # idel
    Чем ещё хороша эта пора - всех глоров и псевдоболел выводит на чистую воду.
    Продолжайте срывать маски, bezviz, godfather, ry-l, кто на очереди?

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  10. mkcfc 31.01.2019 01:10 # mkcfc
    Интересно что скажет Сарри

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  11. manutd-20champ 31.01.2019 01:08 # manutd-20champ
    что это было?
    действительно счёт унизительный.

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  12. gidro-met 31.01.2019 01:07 # gidro-met
    в этом туре у всех доходя до штрафной - ноль мысли.

    это было шоу Мс, Мю, Челси и Ливер.

    Шпоры и Арс уже перед этим слили середнякам, поэтому в этом туре выиграли

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  13. myu99 31.01.2019 01:07 # myu99
    не нада было смеят вчера над мю, вот и вам ответ. зато мю виташил тот матч в атличиё от вас

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  14. martingor 31.01.2019 01:05 # martingor
    Все как обычно обоссали синюю помойку и вместе с ними и ДЯТЛА БЕЗВИЗА ЛИВЕРПУЛЬ РУЛИТ,ну а Безвиз сосет мороженое в пОЛЬШЕ

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  15. chelsea-69 31.01.2019 01:03 # chelsea-69
    Ф - философия

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  16. pistolero-lfc 31.01.2019 01:02 # pistolero-lfc
    Челси с победой

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  17. ccchelsea 31.01.2019 01:02 # ccchelsea
    Верните Морату с бакаёкая блять.

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  18. chebrec 31.01.2019 01:01 # chebrec
    Не помню чтобы аристократы просирали 4-0

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  19. liverpo0ol 31.01.2019 01:00 # liverpo0ol
    у сытей очко сжалось после второго гола ттх

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  20. mkcfc 31.01.2019 01:00 # mkcfc
    Луна в козероге что ли эти 2 дня)) Рома 7-1. Юве 2-0. Все фавориты проебали кроме тотенхема.

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